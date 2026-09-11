MV Agusta fa chiarezza, il momento è difficile ma l'azienda rassicura per il suo futuro

Negli ultimi giorni sono apparse in rete alcune indiscrezioni su di una presunta crisi di MV Agusta. Si parlava di uno stop della produzione e del fallimento delle trattative per una partnership con CFMoto. Vista la delicatezza dello scenario raccontato, abbiamo voluto cercare riscontri chiedendo direttamente all'azienda prima di parlarne. Precisazioni che adesso sono arrivate attraverso un comunicato ufficiale.

La società ha voluto intervenire viste le diverse indiscrezioni apparse recentemente su diversi organi di informazione e canali online. MV Agusta sta effettivamente attraversando difficoltà operative e finanziarie. Per tale motivo, ha ottenuto l'accesso alla Composizione Negoziata della Crisi (CNC), ''strumento previsto dall'ordinamento italiano per consentire alle imprese di affrontare situazioni di temporaneo squilibrio finanziario attraverso un percorso strutturato, assistito da professionisti indipendenti''.

Questa procedura, spiega l'azienda, ''consente di analizzare la situazione, confrontarsi con i diversi stakeholder e individuare le azioni più efficaci per favorire il riequilibrio e il rilancio dell'attività. L'accesso alla CNC presuppone concrete prospettive di risanamento e rappresenta, per MV Agusta, uno degli strumenti a supporto del percorso già intrapreso''.

Difficoltà ma buone prospettive per un futuro risanamento. MV Agusta punta poi il dito sulle ricostruzioni a mezzo stampa degli ultimi giorni, ''prive di riscontri oggettivi, alcune delle quali sembrano provenire o essere alimentate da soggetti che, a diverso titolo, hanno preso parte o manifestato interesse nei confronti di tali interlocuzioni''.

Ricostruzioni che oltre a non essere corrette, secondo MV Agusta ''rischiano di generare inutilmente confusione intorno all'Azienda in una fase nella quale è invece necessario operare con responsabilità, riservatezza e rigore''.

Oggi, le priorità sono chiare: ''garantire la continuità dell'Azienda, consolidarne progressivamente l'operatività e costruire le condizioni necessarie per assicurare a MV Agusta un futuro solido, coerente con il valore di uno dei marchi motociclistici italiani più riconosciuti al mondo''.

In relazione alle numerose indiscrezioni e ricostruzioni apparse recentemente su diversi organi di informazione e canali online riguardo alla situazione societaria di MV Agusta, l'Azienda ritiene opportuno fornire alcuni elementi di chiarezza.

A seguito della separazione dal Gruppo KTM e del conseguente riacquisto del 100% di MV Agusta da parte dell'azionista Art of Mobility, controllata dalla famiglia Sardarov, la Società è impegnata da mesi in un articolato percorso finalizzato a riportare MV Agusta al pieno equilibrio operativo, industriale e finanziario.

La separazione da KTM ha inevitabilmente comportato una fase di transizione significativa, considerando il livello di integrazione raggiunto tra le due realtà. Da quel momento, il management di MV Agusta ha lavorato con continuità per ristabilire progressivamente l'autonomia, i processi e le condizioni necessarie al regolare funzionamento dell'Azienda e alla costruzione del suo futuro.

Parallelamente, l'azionista Art of Mobility ha avviato e analizzato diversi tavoli relativi a possibili evoluzioni dell'assetto societario e industriale di MV Agusta. Alcune opportunità sono state approfondite e successivamente ritenute non percorribili; altre non hanno presentato i necessari requisiti di concretezza e affidabilità. Altri interlocutori e scenari sono tuttora oggetto di valutazione.

Si tratta di un processo serio e strutturato, in corso da diversi mesi, condotto con il supporto di consulenti e professionisti esterni, nell'esclusivo interesse dell'Azienda, dei suoi dipendenti, dei partner, dei creditori, della rete commerciale e di tutti gli stakeholder.

In questo percorso si inserisce anche l'accesso di MV Agusta alla Composizione Negoziata della Crisi (CNC), strumento previsto dall'ordinamento italiano per consentire alle imprese di affrontare situazioni di temporaneo squilibrio finanziario attraverso un percorso strutturato, assistito da professionisti indipendenti. La procedura consente di analizzare la situazione, confrontarsi con i diversi stakeholder e individuare le azioni più efficaci per favorire il riequilibrio e il rilancio dell'attività. L'accesso alla CNC presuppone concrete prospettive di risanamento e rappresenta, per MV Agusta, uno degli strumenti a supporto del percorso già intrapreso.

Nonostante la complessità della fase attraversata, i risultati commerciali confermano la forza del marchio e l'interesse dei clienti nei principali mercati internazionali.

Nel primo semestre 2026, MV Agusta ha registrato 2.166 immatricolazioni retail a livello globale, in crescita del 3,4% rispetto alle 2.094 unità dello stesso periodo del 2025, su base omogenea.

L'Italia, primo mercato del marchio, ha registrato una crescita del 28,8%, passando da 500 a 644 motociclette. Risultati positivi sono stati ottenuti anche in Francia, con una crescita del 42,3%, e negli Stati Uniti, con un incremento del 24,2%.

Questi risultati non eliminano le difficoltà operative e finanziarie della fase attuale, ma confermano la solidità della domanda, il lavoro della rete commerciale e il valore industriale e commerciale che MV Agusta continua a rappresentare.

In questo contesto, MV Agusta registra con attenzione il proliferare di indiscrezioni, interpretazioni e ricostruzioni prive di riscontri oggettivi, alcune delle quali sembrano provenire o essere alimentate da soggetti che, a diverso titolo, hanno preso parte o manifestato interesse nei confronti di tali interlocuzioni.

Queste ricostruzioni, oltre a non rappresentare correttamente la situazione, rischiano di generare inutilmente confusione intorno all'Azienda in una fase nella quale è invece necessario operare con responsabilità, riservatezza e rigore.

MV Agusta non intende pertanto commentare singole indiscrezioni, né alimentare un dibattito basato su ipotesi o informazioni parziali. Qualsiasi eventuale evoluzione rilevante dell'assetto societario sarà comunicata direttamente dall'Azienda, attraverso i propri canali ufficiali, nel momento in cui esisteranno condizioni concrete e definitive per farlo.

Nel frattempo, la priorità del management rimane chiara: garantire la continuità dell'Azienda, consolidarne progressivamente l'operatività e costruire le condizioni necessarie per assicurare a MV Agusta un futuro solido, coerente con il valore di uno dei marchi motociclistici italiani più riconosciuti al mondo.