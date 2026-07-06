Cosa rende unica una MV Agusta? La risposta è nei materiali e nei dettagli

MV Agusta ha adottato da decenni lo slogan ''Motorcycle Art'' per descrivere le sue moto. Ma cosa significa esattamente costruire un'opera d'arte su due ruote? A chiarire questa filosofia ci ha pensato direttamente MV Agusta.

Il materiale giusto per ogni componente

Mentre molti produttori esprimono la qualità premium solo attraverso i dati sulle prestazioni, MV Agusta la integra nell'oggetto stesso e ne spiega il significato.

L'intera gamma offre quella che l'Azienda considera una delle più ampie varietà di materiali del segmento, ciascuno selezionato e lavorato in funzione delle proprie caratteristiche: comportamento sotto carico, risposta alle vibrazioni e ottimizzazione del peso. In altre parole, la percezione di esclusività nasce da una precisa logica ingegneristica, non da una scelta puramente estetica. L'azienda afferma quindi che ogni componente è rifinito con gli stessi standard sia all'interno che all'esterno, il che significa che se decidete di smontare la vostra Brutale o Superveloce, si troverà la massima cura del dettaglio fino all'ultimo bullone.

MV Agusta

MV Agusta afferma inoltre di offrire sulle sue moto una delle più ampie gamme di materiali nel segmento delle motociclette premium. Dall'alluminio ricavato dal pieno e dall'alluminio sinterizzato al titanio, fino alla fibra di carbonio, all'Alcantara e alla pelle di vitello pieno fiore, il tutto è utilizzato dove gli ingegneri ritengono che tali materiali siano più appropriati. Viene portato come esempio di questa evoluzione progressiva, la realizzazione del cruscotto.

Si parte dall'alluminio ricavato dal pieno, lavorato per garantire la massima resistenza strutturale e precisione meccanica. Si passa poi all'alluminio sinterizzato della Rush Mamba, dove software di ottimizzazione topologica analizzano carichi e vibrazioni eliminando il materiale non necessario, riducendo il peso senza compromettere la capacità del componente di assorbire le sollecitazioni cui è sottoposto. Il livello più evoluto è rappresentato dal titanio della Rush Titanio: la medesima logica progettuale consente sezioni ancora più sottili, alleggerimenti più raffinati e un'estetica ancora più ricercata.

Titanio e fibra di carbonio

Lo stesso approccio si applica ai supporti dei fari e persino al piccolo stemma sul serbatoio perché per MV Agusta ogni dettaglio è importante. Nei motori a quattro cilindri di MV Agusta, il titanio è prima di tutto un materiale funzionale. Sedici valvole in titanio e quattro bielle forgiate in titanio riducono il peso delle masse in movimento e consentono di raggiungere regimi di rotazione elevati. Lo stesso metallo caratterizza i sistemi di scarico sviluppati con Arrow e Akrapovič. Titanio che poi è utilizzato anche come elemento estetico delle moto.

MV Agusta

Pure la fibra di carbonio gode di un'attenzione particolare, con componenti realizzati a mano e polimerizzati in autoclave che compaiono sui modelli di punta, inclusi i cerchi in carbonio della F3 Competizione. Anche le ruote seguono la stessa filosofia: il materiale giusto per ogni esigenza. Si va dalle ruote a raggi progettate per l'uso con pneumatici tubeless (Enduro Veloce, Superveloce 1000 AGO, Superveloce 98), passando per l'alluminio fuso e forgiato, fino al carbonio della F3 Competizione, la scelta più leggera in assoluto.

L'attenzione dell'azienda per i dettaglio si estende anche alle selle: MV utilizza rivestimenti con cuciture multiple in tutta la sua gamma, per poi passare all'Alcantara con il suo trattamento idrorepellente EXO e infine alla pelle sui modelli di punta. Infine, la verniciatura. Ogni MV Agusta viene verniciata in Italia utilizzando colori su misura sviluppati appositamente per il marchio.

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Pubblicato da Filippo Vendrme, 06/07/2026