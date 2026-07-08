Piaggio Super Summer: sconti fino a 1.500 euro e finanziamenti a zero interessi

Dopo aver lanciato la promozione sulle motoAprilia e Moto Guzzi, Piaggio ha annunciato la Super Summer anche per la propria gamma di scooter. Per tutto il mese di luglio è possibile accedere a sconti diretti e finanziamenti agevolati su gran parte della gamma.
L’offerta sulla gamma a ruota alta
Su Piaggio Liberty, disponibile nelle cilindrate 125 e 150, lo sconto ammonta a 400 euro. Piaggio Medley, proposto in versione 125 e 200, beneficia invece di uno sconto di 500 euro. Il vantaggio più corposo va a Piaggio Beverly, per cui Piaggio mette a disposizione 800 euro, cifra che comprende anche la versione celebrativa 25th Anniversary lanciata quest'anno.
Su questi tre modelli è attivo anche un finanziamento a tasso zero e senza anticipo, con TAN dello 0,00% e TAEG che varia dall'1,73% del Beverly al 2,52% del Liberty, passando per il 2,44% del Medley. In alternativa, Piaggio propone DreamRide Classic, un piano in 36 rate mensili con TAN al 3,48-3,49% e un anticipo iniziale: sul Beverly 310 la rata è di 160 euro, sul Medley 125 scende a 109 euro, mentre sul Liberty 125 si attesta a 90 euro.
Gamma MP3, vantaggi fino a 1.500 euro
Sul fronte del tre ruote, la promozione tocca l'intera gamma MP3. Mille euro di vantaggio sono riconosciuti su MP3 310 e MP3 400 Sport, mentre la top di gamma MP3 530 Exclusive, equipaggiata con il pacchetto ARAS di aiuti alla guida, arriva a 1.500 euro di sconto.
Quattro anni di garanzia su tutta la gamma
A completare il pacchetto di offerte c’è anche l’estensione della garanzia a quattro anni, valida su tutti gli scooter della gamma Piaggio e disponibile presso l'intera rete ufficiale.
Le offerte Super Summer restano valide per le immatricolazioni effettuate nel mese di luglio 2026, salvo approvazione dell'istituto finanziario Santander Consumer Bank per le formule a rate.
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.