Piaggio Super Summer: sconti fino a 1.500 euro e finanziamenti a zero interessi

Dopo aver lanciato la promozione sulle motoAprilia e Moto Guzzi, Piaggio ha annunciato la Super Summer anche per la propria gamma di scooter. Per tutto il mese di luglio è possibile accedere a sconti diretti e finanziamenti agevolati su gran parte della gamma.

L’offerta sulla gamma a ruota alta

Piaggio Liberty

Su Piaggio Liberty, disponibile nelle cilindrate 125 e 150, lo sconto ammonta a 400 euro. Piaggio Medley, proposto in versione 125 e 200, beneficia invece di uno sconto di 500 euro. Il vantaggio più corposo va a Piaggio Beverly, per cui Piaggio mette a disposizione 800 euro, cifra che comprende anche la versione celebrativa 25th Anniversary lanciata quest'anno.

Piaggio Beverly

Su questi tre modelli è attivo anche un finanziamento a tasso zero e senza anticipo, con TAN dello 0,00% e TAEG che varia dall'1,73% del Beverly al 2,52% del Liberty, passando per il 2,44% del Medley. In alternativa, Piaggio propone DreamRide Classic, un piano in 36 rate mensili con TAN al 3,48-3,49% e un anticipo iniziale: sul Beverly 310 la rata è di 160 euro, sul Medley 125 scende a 109 euro, mentre sul Liberty 125 si attesta a 90 euro.

Gamma MP3, vantaggi fino a 1.500 euro

Piaggio MP3

Sul fronte del tre ruote, la promozione tocca l'intera gamma MP3. Mille euro di vantaggio sono riconosciuti su MP3 310 e MP3 400 Sport, mentre la top di gamma MP3 530 Exclusive, equipaggiata con il pacchetto ARAS di aiuti alla guida, arriva a 1.500 euro di sconto.

Quattro anni di garanzia su tutta la gamma

Piaggio Medley

A completare il pacchetto di offerte c’è anche l’estensione della garanzia a quattro anni, valida su tutti gli scooter della gamma Piaggio e disponibile presso l'intera rete ufficiale.

Le offerte Super Summer restano valide per le immatricolazioni effettuate nel mese di luglio 2026, salvo approvazione dell'istituto finanziario Santander Consumer Bank per le formule a rate.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 08/07/2026