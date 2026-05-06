Piaggio: porte aperte e offerte dal 12 al 16 maggio

Se hai messo nel mirino una nuova moto o uno scooter per la bella stagione, sappi che maggio è il mese delle opportunità per i marchi del Gruppo Piaggio.
Da martedì 12 a sabato 16 maggio, la rete ufficiale apre le porte per permetterti di vedere dal vivo le novità 2026, provarle su strada e valutare i vantaggi finanziari dedicati. Per chi sceglie uno scooter, inoltre, c'è la tranquillità di una garanzia commerciale estesa a 4 anni.
Aprilia: tra crossover e fun bike
Il protagonista è senza dubbio lo scooter SR GT 400, crossover urbano che punta su una ciclistica raffinata e un rapporto peso/potenza al top della categoria.
Il prezzo parte da 6.750 euro e con la formula DreamRide Now puoi averlo con rate da 79,5 euro al mese: poi, dopo tre anni, decidi se tenerlo, cambiarlo o restituirlo.
Se invece preferisci le moto con le marce, ci sono 750 euro di vantaggio sulla Tuono 457 (per patente A2), 1.000 euro sulla Tuono 660 Factory e 1.250 euro sulla Tuareg 660.
Moto Guzzi: aria di viaggio
Per gli amanti del bicilindrico di Mandello, le offerte toccano i modelli più iconici. Stelvio, la grande viaggiatrice, riceve le nuove livree Grigio Climbing e Verde Hiking e un vantaggio di 1.500 euro fino a fine mese.
Sulla famiglia della travel enduro V85 il vantaggio è di 1.000 euro (prezzi da 12.550 euro), mentre sulla classica V7 lo sconto è di 750 euro.
Vespa: 80 anni di stile (e tecnologia)
Vespa taglia il traguardo delle 80 candeline e festeggia con la serie speciale Vespa 80th per i modelli Primavera e GTS. Quanto al look, spicca la livrea verde pastello che richiama le origini del 1946, arricchita da dettagli in tinta e cerchi dedicati. I prezzi partono da 5.750 euro.
Su Primavera e Sprint S arrivano poi la strumentazione digitale, il sistema keyless e il freno a disco posteriore. Vespa Primavera 125 è proposta con rate da 99,5 euro al mese tramite finanziamento DreamRide Now.
Piaggio: ruota alta e zero pensieri
Se cerchi la praticità per il commuting quotidiano, i modelli a ruota alta sono in prima fila. Medley e Beverly godono per tutto il mese di finanziamenti a interessi zero e anticipo zero.
Sul Medley (125 e 200) il vantaggio cliente è di 400 euro, mentre sul Beverly (310 e 400 hpe) sale a 700 euro. Quanto, infine, al Piaggio MP3, su tutta la gamma dello scooter a tre ruote, l’immatricolazione è inclusa nel prezzo.
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.