Aprilia X 250TH è un enorme successo: sold out in soli 14 giorni

Un vero successo. La nuova ed esclusiva Aprilia X 250TH ha fatto il tutto esaurito in appena 14 giorni dalla sua messa in vendita. I 30 esemplari che saranno realizzati sono andati già tutti venduti, un risultato che premia la qualità di questa moto e che bissa il successo dell'altrettanto esclusiva Aprilia RSV4 X-GP che era andata sold out nello stesso lasso di tempo.

Aprilia X 250TH

Aprilia X 250TH, un legame diretto con la MotoGP

Questa edizione limitata era stata svelata al Gran Premio degli Stati Uniti lo scorso 27 marzo. Aprilia X 250TH offe il meglio della tecnologia che la Casa di Noale ha sviluppato grazie alla sua esperienza nel motorsport, creando un filo diretto con la MotoGP dato che si tratta della prima e unica moto al mondo in commercio, equipaggiata con freni carbon-carbon, gli stessi utilizzati nel massimo campionato motociclistico. Ma ovviamente c'è molto di più dato che questa moto può contare pure su di una raffinata aerodinamica. Troviamo, ad esempio, le seat wings di ultima generazione di derivazione MotoGP. Il cuore pulsante della Aprilia X 250TH è un V4 di 65° da 1.099 cc sviluppato dal Reparto Corse con specifiche racing SBK.

Tale unità è in grado di arrivare a erogare 240 CV a 13.750 giri/min, con una coppia massima di 131 Nm a 11.750 giri/min. Ciclistica raffinata ed elettronica di ultimissima generazione di derivazione racing, sono alcune delle altre caratteristiche di altissimo profilo che caratterizzano l'esclusiva Aprilia X 250TH. Moto esclusiva anche nel prezzo. Per i 25 esemplari destinati al mercato americano erano necessari 150 mila dollari. 5 invece erano gli esemplari per l'Europa al prezzo di 115 mila euro più IVA.

Aprilia X 250TH

Un grande successo per la serie X

Il soldo out conferma ulteriormente il successo della serie X. Aprilia X 250TH è il sesto progetto unico di questa gamma speciale. Tutto era iniziato nel 2019 con la RSV4 X, per poi proseguire nel 2020 con la Tuono X, nel 2022 con la RSV4 X Trenta, nel 2024 con la RSV4 X ex3ma e nel 2025 con la RSV4 X-GP.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/04/2026