Aprilia X 250TH svelata, una superbike da 240 CV in edizione limitata

Aprilia ha deciso di svelare qualcosa di davvero molto speciale in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP che si corre questo weekend. Fa quindi il suo debutto la nuova ed esclusiva Aprilia X 250TH, una RSV4 in edizione limitata nata per celebrare i 250 anni della firma della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America, avvenuta il 4 luglio 1776. Per questa moto una livrea speciale e contenuti tecnici derivati direttamente dall'esperienza racing tra cui i freni carbon-carbon.

Aprilia X 250TH

Motore: tanta potenza per divertirsi

Il cuore pulsante della nuova Aprilia X 250TH è un V4 di 65° da 1.099 cc sviluppato dal Reparto Corse con specifiche racing SBK. Si tratta di un'unità in grado di erogare 240 CV a 13.750 giri/min, con una coppia massima di 131 Nm a 11.750 giri/min. La zona rossa inizia a 14.100 giri/min. Per consentire al V4 di arrivare a questi livelli, i tecnici della casa di Noale sono intervenuti su numerosi aspetti tra cui un rapporto di compressione aumentato, un filtro aria racing ad alta permeabilità Sprint Filter, delle trombette di aspirazione dell’airbox con specifiche racing, uno scarico in titanio SC Project a doppio tubo e la frizione a secco STM.

Elettronica raffinatissima per questa special edition. Per questo è stata scelta la centralina APX di Aprilia Racing, evoluzione diretta di quella utilizzata nei Mondiali WSBK conquistati da Biaggi in sella alla RSV4. Nel dettaglio, il sistema APX permette la gestione dell’anti impennamento e della potenza, del controllo di trazione e del freno motore per ogni singola marcia. Inoltre, è completato da un sistema GPS integrato.

Aprilia X 250TH

Aerodinamica

Aprilia ha lavorato molto nello sviluppo dell'aerodinamica per questa moto. Le forme si ispirano a quelle della RS-GP, partendo soprattutto dal design del posteriore. Le soluzioni aerodinamiche riprendono quelle della MotoGP a partire dalle seat wings, tecnologia proprietaria Aprilia Racing, fino alle tail wings, apparse per la prima volta sulla RS-GP25. La loro combinazione aggiunge carico aerodinamico nelle fasi di frenata e in curva, oltre all’anteriore, l’under wing e le cornering wings.

Altro elemento che caratterizza la nuova Aprilia X 250TH, il supporto sella strutturale in carbonio, realizzato da PAN Compositi, con lavorazione “struttura a sandwich”, per estremizzare la leggerezza pur mantenendo la rigidità. L’intera carenatura è comunque realizzata in carbonio con gli stessi procedimenti utilizzati per la MotoGP. Non manca nemmeno l'effetto suolo. Infatti, il disegno della carena sulle fiancate genera deportanza in piega, aumentando l’aderenza e la stabilità in curva. La moto dispone poi di una livrea “Stars and Stripes”, che richiama i colori della bandiera americana.

Aprilia X 250TH

Ciclistica

Raffinatissima, ovviamente. Spiccano in particolare telaio a doppio trave in alluminio, abbinato a sospensioni Öhlins meccaniche con setup dedicato, oltre alla forcella pressurizzata. La dotazione prevede poi cerchi forgiati Marchesini in magnesio che montano i pneumatici slick Pirelli utilizzati nel Mondiale Superbike. Abbiamo poi un impianto frenante carbon-carbon di Brembo. Il sistema adotta dischi freno in carbonio, gli stessi utilizzati in MotoGP, con diametro da 340 mm, abbinati a pastiglie in carbonio e a una pinza in alluminio con alette di raffreddamento. Dietro, il disco freno è morso da una pinza con nichelatura superficiale.

Aprilia X 250TH

Prezzi

30 esemplari in totale, di cui 25 riservati al mercato americano. Il prezzo? 150.000 dollari. I 5 esemplari per il mercato europeo saranno invece proposti a 115.000 euro più IVA. La moto si può già prenotare online. Acquistandola, i clienti riceveranno pure un laptop Yashi dotato del software per gestire i parametri della ECU e le strategie elettroniche, il tappeto, il telo copri-moto personalizzato, i cavalletti RCB anteriore e posteriore in titanio e le termocoperte IRC.

Aprilia X 250TH rientra nel programma Factory Works: un progetto, gestito internamente al Reparto Corse di Noale, per rendere disponibile la stessa tecnologia sviluppata nelle competizioni a coloro che intendono competere ai massimi livelli nei campionati delle derivate di serie, o che desiderano avere una RSV4 o una Tuono V4 dalle performance assolute.

Scheda tecnica

Motore V4 65°, 1099 cc con specifiche racing SBK

V4 65°, 1099 cc con specifiche racing SBK Impianto di scarico SC-Project in Titanio Replica MotoGP 4x2 con compensazione delle bancate

SC-Project in Titanio Replica MotoGP 4x2 con compensazione delle bancate Airbox Corpo farfallato MY25 e trombette aspirazione dedicate

Corpo farfallato MY25 e trombette aspirazione dedicate Filtro Aria Racing ad alta permeabilità - tecnologia MotoGP – Sprint Filter

Racing ad alta permeabilità - tecnologia MotoGP – Sprint Filter Centralina APX Aprilia Racing con calibrazione specifica e sistema GPS

APX Aprilia Racing con calibrazione specifica e sistema GPS Radiatori (acqua e olio) Maggiorati Racing - tecnologia WSBK

Maggiorati Racing - tecnologia WSBK Trasmissione Corona in Titanio e pignone alleggerito by PBR (su disegno Aprilia Racing)

Corona in Titanio e pignone alleggerito by PBR (su disegno Aprilia Racing) Catena Regina Chain 520

Regina Chain 520 Potenza max. all’albero 240 CV @ 13750 Rpm

all’albero 240 CV @ 13750 Rpm Coppia max. all’albero 131 Nm @ 11750 Rpm

131 Nm @ 11750 Rpm Giri max. motore 14.100 Rpm

14.100 Rpm Cerchi Marchesini in Mg forgiato M7R GENESI (ant. 17’’x3.5’’ post 17’’x6’’)

Marchesini in Mg forgiato M7R GENESI (ant. 17’’x3.5’’ post 17’’x6’’) Impianto frenante Brembo carbon-carbon, con dischi in carbonio - diametro 340mm high mass - configurazione MotoGP; pastiglie in carbonio - configurazione MotoGP e pinza in alluminio ricavata dal pieno con alette di raffreddamento.

Brembo carbon-carbon, con dischi in carbonio - diametro 340mm high mass - configurazione MotoGP; pastiglie in carbonio - configurazione MotoGP e pinza in alluminio ricavata dal pieno con alette di raffreddamento. Pinza freno posteriore Nichelata

Nichelata Forcella anteriore Cartuccia pressurizzata Öhlins FKR a gestione meccanica. Regolabile in precarico molle, estensione e compressione idraulica (dedicata). Piedini forcella su progetto Aprilia Racing completamente lavorata CNC per pinza freno con interasse 108 di derivazione MotoGP.

Cartuccia pressurizzata Öhlins FKR a gestione meccanica. Regolabile in precarico molle, estensione e compressione idraulica (dedicata). Piedini forcella su progetto Aprilia Racing completamente lavorata CNC per pinza freno con interasse 108 di derivazione MotoGP. Ammortizzatore posteriore Öhlins TTX con piggy-back a gestione meccanica di derivazione MotoGP, completamente regolabile in: precarico molla, lunghezza interasse, idraulica (dedicata) in compressione ed estensione.

Öhlins TTX con piggy-back a gestione meccanica di derivazione MotoGP, completamente regolabile in: precarico molla, lunghezza interasse, idraulica (dedicata) in compressione ed estensione. Ammortizzatore di sterzo Öhlins regolabile

Öhlins regolabile Frizione Frizione a secco by STM

Frizione a secco by STM Piastra di sterzo Racing, alleggerita, completamente lavorata CNC, con numerazione della serie limitata

Racing, alleggerita, completamente lavorata CNC, con numerazione della serie limitata Pulsantiere Racing by Jetprime

Racing by Jetprime Leva frizione Racing by Domino

Racing by Domino Kit pedane Racing regolabili by Spider

Racing regolabili by Spider Carenatura Con specifiche MotoGP in Carbonio by PAN Compositi

Con specifiche MotoGP in Carbonio by PAN Compositi Aerodinamica Ala anteriore, under wing, cornering wings, tail wings, seat wings di derivazione MotoGP

Ala anteriore, under wing, cornering wings, tail wings, seat wings di derivazione MotoGP Supporto sella Strutturale, in carbonio by PAN Compositi

Strutturale, in carbonio by PAN Compositi Parafanghi e paracatena In carbonio

In carbonio Verniciatura “Stars and Stripes”

“Stars and Stripes” Particolari CNC Tappo serbatoio, protezioni carter motore e protezione leva freno by Spider

Tappo serbatoio, protezioni carter motore e protezione leva freno by Spider Pneumatici Pirelli Slick Diablo SBK ant. SC-1 125/70 post. SC-X 200/65

Pirelli Slick Diablo SBK ant. SC-1 125/70 post. SC-X 200/65 Peso a secco 165 kg

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/03/2026