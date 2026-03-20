Aprilia RS 660 e RS 457, le sportive carenate che hanno conquistato il mercato italiano

RS 660 e RS 457 sono il simbolo della strategia di Aprilia, due moto che hanno saputo conquistare i clienti. Le due sportive carenate sono vere best seller per la casa di Noale. Nel 2025, Aprilia RS 660 (qui la nostra prova) è stata la moto più venduta in assoluto in Italia proprio nel mercato delle sportive carenate. E la più piccola RS 457? Subito dietro al secondo posto.

Risultato che premia il lavoro fatto dai tecnici nello sviluppare queste due moto che sanno divertire alla guida, offrendo un'ottima dotazione tecnica. Insomma, modelli che rispecchiano al 100% il DNA racing della casa di Noale, anche quando parliamo della più piccola RS 457 (il nostro test drive) pensata per le nuove generazioni di motociclisti.

Il successo commerciale di Aprilia

L'ottimo risultato di Aprilia è confermato anche dai numeri guardando oltre il solo mercato italiano. Lo scorso anno, infatti, è stato il primo marchio europeo per vendite di moto sportive carenate in Europa, con una quota di mercato del 13%, grazie ad una gamma competa che parte dalla piccola RS 125, fino ad arrivare alle superbike stradali come la RSV4.

Aprilia RS 660

Aprilia RS 660 si conferma sul podio delle moto sportive più vendute in assoluto in Europa. Molto bene anche la RS 457. Spostandoci, invece, sul mercato degli Stati Uniti, il segmento delle sportive è stato l’unico a crescere nel 2025 ed è secondo solo a quello delle moto da cross. In tale contesto, Aprilia è quinta come numero di moto sportive vendute, diventando così il primo costruttore europeo. Inoltre, è pure il marchio che è cresciuto di più nel 2025 (+30% rispetto al 2024).

Aprilia RS 457 e RS 660: due grandi successi

Ricordiamo brevemente le principali caratteristiche di queste due moto. Partiamo da Aprilia RS 457 che può essere guidata già con la patente A2. Il cuore pulsante è un motore bicilindrico in grado di erogare 48 CV, il massimo possibile per una moto guidabile con patente A2.Il peso? 159 kg a secco (175 kg col pieno). Completa la dotazione di elettronica: acceleratore Ride by Wire, tre Riding Mode, ABS e traction control regolabile ed escludibile. Tra gli optional c'è pure il quick shift. Il modello 2026 è disponibile nelle nuove colorazioni Arsenic Yellow e Coral Light Blue, oltre che nella versione GP Replica, omaggio alla RS-GP impegnata in MotoGP. Prezzo a partire da 7.250 euro.

Aprilia RS 457

Passiamo alla RS 660 che con il suo motore bicilindrico da 105 CV e un peso di 169 kg offre un ottimo rapporto peso/potenza. La dotazione tecnica è completissima e include il comando del gas Ride-by Wire e una piattaforma inerziale a sei assi che permette l’ottimale funzionamento del pacchetto di aiuti elettronici APRC. Cinque sono i Riding Mode a disposizione. La sportiva vanta una doppia carenatura con funzione di appendice aerodinamica per ottimizzare la stabilità alle alte velocità, proteggendo al meglio il pilota e il passeggero dalla pressione dell’aria. Aprilia RS 660 è disponibile anche nella versione Factory che può contare su di un allestimento di serie più ricco e raffinato. A partire da 11.850 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/03/2026