Aprilia SR GT 400: a breve la prova, ma prima il prezzo e il via ai preordini

Aprilia SR GT 400 è pronto al debutto. Tra qualche giorno lo metteremo alla prova. Nel frattempo, scopri il prezzo e come preordinarne uno

Anche Aprilia ha il suo scooter adventure (qui i più interessanti in arrivo quest'anno) ed è pronta a metterlo in commercio. Aprilia SR GT 400 promette di concentrare tutto il sapere motociclistico della Casa di Noale all'interno dello scooter, per quanto riguarda la bontà della ciclistica ma anche la tecnologia (ABS e controllo di trazione regolabile), veri fiori all'occhiello.

Aprilia SR GT 400: prezzo e preordini

Aprilia SR GT 400 2026, il telaio e altre soluzioni tecniche hanno derivazione motociclistica

Aprilia SR GT 400 è proposto nelle tre colorazioni Rugged Black, Boulder Grey e Dusty Grey, e nella speciale versione Rally Replica, con prezzi a partire da 6.750 euro. Per chi volesse giocare d'anticipo, Aprilia ha attivato una campagna di prenotazione online, valida fino al 31 marzo 2026, per poter garantirsi uno dei primi esemplari usciti dalla catena di produzione. Data la fine del preordine è ipotizzabile che lo scooter arriverà sulla rete distributiva nel corso del prossimo mese di aprile 2026.

