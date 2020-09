SCOOTER SPORTIVI Dopo Aprilia SXR 160, presentato lo scorso febbraio in India e destinato al mercato locale, oggi un teaser della Casa di Noale alimenta le speranze: che sia una versione 125 dell'SXR per l'Italia? Forse una versione 50? Oppure uno scooter nuovo di zecca? Indaghiamo...



NON SOLO MOTO Con le Aprilia ci sono cresciuto nel cuore - e nel garage - avendo posseduto una RS 125, avendo sognato la sorella duemmezzo e guidando la RSV4 1100 all'Aprilia Academy (se ve lo siete perso: Le Aprilia più importanti della storia... secondo me). Sul segmento moto sportive a Noale sono al top, ma la gamma scooter negli ultimi anni è andata riducendosi: oggi in listino ci sono solo SR 50 e SR 50 MT (cugino dell'Aprilia SR 150 indiano). Un nuovo scooter sportivo Aprilia, insomma, sarebbe assolutamente gradito anche in Italia...

SXR 125? Aprilia SXR 160, il cui prototipo è stato presentato a febbraio per l'India, è uno scooter con ruote da 12 pollici a 5 razze caratterizzato da una pedana piatta, luci a LED e display digitale multifunzione. L'SXR è dotato di ABS e sarà disponibile con un motore da 160 cc e da 125 cc. Lo scooter del teaser ha però un frontale all'apparenza più compatto, con il manubrio stretto e un piccolo cupolino: una forma che fa pensare ad un mezzo di cubatura inferiore, tra 50 e massimo 125 cc. Potrebbe trattarsi di un SXR 125, ma a ben guardare ci fa tanto pensare a un moderno SR 50, che magari si chiamerà SXR 50... Per saperne di più, dovremo attendere ancora un po'. Restate collegati.