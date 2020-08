APPUNTAMENTO A OTTOBRE L’autunno, per tradizione, è sempre ricco di novità per le due ruote, quello del 2020 lo sarà ancora di più dato che Aprilia ha ufficializzato la data di prenotazione per la sua attesissima sportiva stradale RS660. Un video sui social conferma il via alle prenotazioni a partire da ottobre sul sito dedicato rs660.aprilia.com. Vero, la stagione motociclistica sarà finita o quasi in gran parte d’Italia, ma come dice il detto “chi ha tempo (in questo caso soldi, anche se il prezzo è ancora ignoto) non aspetti tempo”.

VIDEO COMUNICATIVO Lo abbiamo detto più volte, la novità Aprila non sarà una sportiva 600 tutta cordoli, il suo habitat è il mondo reale con la sua quotidianità. La riprova arriva anche da questi 20 secondi in cui si vede sfrecciare la RS660 in città (lo skyline di Milano è inconfondibile) e su tortuose strade collinari, in pista nemmeno un passaggio. D’altronde, nonostante il rapporto di parentela strettissimo con la RSV4 (da cui prende spunto per la carenatura aerodinamica e l’elettronica sofisticata), la scheda tecnica non mente: il motore da 660 cc eroga “soli” 100 CV, decisamente pochi per battagliare ad armi pari tra i cordoli con Kawasaki ZX-6R e Yamaha R6 su tutte. Lontano dai circuiti la musica potrebbe cambiare, ma per averne la certezza non ci resta che attendere ancora qualche mese, nel frattempo gustatevi il video che parla dell’inizio di “una nuova era”.