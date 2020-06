LIVREA CELEBRATIVA Aprilia ha ufficialmente svelato la Misano Edition, una edizione limitata destinata al mercato statunitense. Solo il mercato nordamericano potrà avere la fortuna di possedere una delle 100 Tuono e RSV4 con una speciale livrea che rievoca quella usata da Loris Reggiani nel 1987 proprio a Misano, dove vinse il GP di San Marino nella Classe 250: la prima vittoria di Aprilia nel Motomondiale.

LIMITED EDITION Le Aprilia Tuono 1100 RR ed RSV4 1000 RR Misano Edition, oltre alla bellissima livrea celebrativa, non presentano alcuna differenza rispetto ai modelli di serie da cui derivano: c'è sempre il quattro cilindri a V di 65° - con diverse cubature e prestazioni a seconda del modello - abbinato a una ciclistica sopraffina e all'ottimo pacchetto elettronico APRC. Per ogni unità delle Misano Edition è prevista una placca celebrativa sul manubrio (nel caso della RSV4) e sul serbatoio per la Tuono. Il prezzo della Tuono Misano Edition è di 15.999 dollari, per la RSV4 è di 17.999 euro: in entrambi i casi, il sovrapprezzo rispetto ai modelli RR è di soli 500 dollari.