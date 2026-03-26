Aprilia RS 457 GP Replica, livrea racing e quick shifter di serie per i giovani piloti: ecco il prezzo

Aveva fatto il suo debutto a EICMA 2025 e adesso è arrivato il momento del suo arrivo sul mercato. Parliamo della nuova Aprilia RS 457 GP Replica. La piccola sportiva della Casa di Noale è leggera e divertente, e la versione GP Replica aggiunge quel pizzico di pepe in più. Non è solo una questione di livrea ispirata alle moto della MotoGP perché questa versione può contare anche su di una dotazione di serie più ricca.

Aprilia RS 457 GP Replica

Fa sognare i giovani motociclisti

Partiamo proprio dalla livrea che appunto è un chiaro omaggio alla RS-GP impegnata nel campionato MotoGP e si caratterizza per i colori nero lucido e opaco oltre alle grafiche degli sponsor che troviamo sulle moto guidate da Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Sempre parlando dell'aspetto della piccola sportiva, questa versione speciale adotta una finitura nera per il telaio in alluminio, per il forcellone e per la piastra di sterzo. Inoltre, c'è pure la copertura monoposto della sella del passeggero.

Ma come detto, non è solo una questione di look perché la nuova Aprilia RS 457 GP Replica offre una dotazione migliore rispetto alla versione ''standard''. Infatti, troviamo il cambio elettronico quick shift di serie, che permette di inserire e scalare la marcia senza dover utilizzare la frizione. Ma non è finita qui perché la dotazione prevede pure la presenza di pastiglie del freno anteriore dal maggior coefficiente di attrito che consentono frenate ancora più efficaci.

Aprilia RS 457 GP Replica

Cuore bicilindrico

Per il resto, non ci sono altre novità particolari. Il cuore pulsante della nuova Aprilia RS 457 GP Replica è sempre un motore bicilindrico raffreddato a liquido, capace di 35 kW (48 CV) di potenza. La moto può quindi essere guidata dai possessori della patente A2. Il peso? 159 kg a secco o 175 kg col pieno. Telaio in alluminio e una dotazione elettronica da moto di categoria superiore dato che abbiamo acceleratore Ride by Wire, tre Riding Mode, ABS e controllo di trazione regolabile ed escludibile. Per il 2026, Aprilia RS 457 è proposta anche nelle nuove colorazioni Arsenic Yellow e Coral Light Blue.

Prezzo

Quanto costa la nuova Aprilia RS 457 GP Replica? 7.550 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/03/2026