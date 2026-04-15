Ecco le nuove Vespa Primavera e Sprint 180: addio alla Vespa 150?

Piaggio le ha presentate in Indonesia. Migliorano prestazioni e dotazione e ci sono aggiornamenti al look

Vespa Primavera 180 e Vespa Sprint 180 2026 - Il primo step oltre la cilindrata di 125 cc, nella famiglia Vespa, è ormai da molto il modello di 150 cc. Fino a non molto tempo fa, garantiva l'accesso a tangenziali e autostrade, senza nulla perdere della agilità della versione guidabile a 16 anni. Da quando il codice della Strada permette ai maggiorenni di utilizzare le strade a scorrimento veloce (anche) con mezzi di 125 cc, tuttavia, i 150 cc hanno perso buona parte della loro ragione d'essere. La presentazione in Asia delle nuove Primavera e Sprint 180 potrebbe essere un segnale importante, in questo senso. Al momento, le Vespa 150 sono ancora presenti sul sito ufficiale, ma chissà che non vengano presto sostituite dai modelli che, a breve, verranno venduti in Indonesia. Dove rimpiazzano proprio le 150.

Vespa Primavera 180 e Vespa Sprint 180 2026, in foto la Primavera

Nuovo motore con più coppia e potenza

I-get 180 è il nome del nuovo motore che equipaggia Primavera e Sprint 180. Si tratta come in passato di un monocilindrico 4T raffreddato ad aria con ditribuzione a 3 valvole e iniezione elettronica. Però la cilindrata cresce a 174 cc per valori di picco di coppia e potenza di 15 CV (11 kW) a 8.250 giri/min e 14 Nm a 6.500 giri/min. Il motore della Vespa 150 è di 155 cc ed eroga 13 CV (9,2 kW) a 7.750 giri/min e 13 Nm a 6.500 giri/min.

Vespa Primavera 180 e Vespa Sprint 180 2026, bella e grintosa la nuova colorazione

Come cambia la dotazione

Primavera 180 e Sprint 180 presentano piccole novità di design che riguardano carrozzeria e ruote (sempre di 12 pollici). Inoltre hanno display digitali a colori e sistema keyless.

Vespa Primavera 180 e Vespa Sprint 180 2026, l'avviamento è keyless

Disponibilità e prezzi

In Indonesia la nuova Vespa Primavera 180 è già disponibile e costa l'equivalente di circa 2.700 euro. La nuova Vespa Sprint 180 parte da circa 2.900 euro. Solo leggermente più costose le versioni ''S'', quindi Vespa Primavera S 180 e Vespa Sprint S 180. Il modello top di gamma Vespa Sprint Tech 180 ha doppio freno a disco, ABS a dune canali, display TFT con connettività e prezzo di circa 3.300 euro.

Vespa Primavera 180 e Vespa Sprint 180 2026, il display TFT della versione Tech

Non è ancora noto se e quando le nuove Vespa 180 arriveranno in Europa e a quali prezzi.

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