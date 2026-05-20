Piaggio Beverly festeggia 25 anni con una versione speciale: ecco caratteristiche e prezzi

Beverly è un modello molto importante per Piaggio, uno scooter di grande successo che, adesso, festeggia i 25 anni di carriera. Era infatti il 2001 quando l'azienda portò al debutto questo modello in grado di alzare l'asticella di prestazioni, comfort, sicurezza e divertimento. Dal momento del suo debutto, ne sono stati venduti oltre mezzo milione di esemplari in più di cinquanta Paesi. Adesso, per celebrare il mezzo secolo della sua carriera, arriva una particolare versione celebrativa. Ecco quindi debuttare sul mercato la nuova Piaggio Beverly 25th Anniversary che in origine era già stata svelata all'appuntamento di EICMA 2025.

Piaggio Beverly 25th Anniversary

Un allestimento speciale: le caratteristiche

La Piaggio Beverly 25th Anniversary si riconosce per una livrea dedicata che reinterpreta gli elementi più distintivi del modello originale. Il particolare colore argento dello scooter si chiama Grigio 25th Anniversary e si caratterizza per una finitura opaca metallizzata. La livrea dello scooter propone poi una grafica grigio chiaro che percorre tutto il veicolo, dalle fiancate posteriori fino al parafango anteriore. Proprio come nel primo Beverly, c'è il cupolino fumé. Per la versione anniversario sono presenti pure finiture a contrasto in nero lucido, tra cui il maniglione passeggero e la cornice del proiettore, che permettono di dare allo scooter un look più sportiveggiante.

Non mancano nemmeno dettagli in color oro presenti sulle grafiche, sulla cornice della griglia al centro dello scudo e sulla targhetta “Beverly”. La dotazione della Piaggio Beverly 25th Anniversary prevede pure cerchi in nero lucido, con dettagli in oro e grigio sul canale, oltre a una sella in doppio rivestimento che presenta una trama forata ed è arricchita da doppie cuciture che riprendono i colori nero e oro. Sul retro dello scudo è stato collocato il badge “25th Anniversary” con il tricolore.

Piaggio Beverly 25th Anniversary

Motori

La versione anniversario del Beverly è disponibile con tutte le motorizzazioni. C'è quindi la Piaggio Beverly 310 con il motore monocilindrico da 310 cc da 27,7 CV di potenza e la Piaggio Beverly 400 con il motore monocilindrico da 400 cc e 35,9 CV.

Prezzi

Quanto costa la versione anniversario? Piaggio Beverly 25th Anniversary è proposto a 6.050 euro per la versione 310 e a 7.050 euro per il 400.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/05/2026