Benelli Tornado Naked Twin 700: 73 CV e una dotazione che non ti aspetti

Dopo la Tornado Naked Twin 550, Benelli rilancia con una naked che vuole alzare l'asticella senza perdere di vista accessibilità e facilità di guida. Si chiama Tornado Naked Twin 700 e porta in dote un motore più prestante, una ciclistica sviluppata a Pesaro e un equipaggiamento che, almeno sulla carta, ha poco da invidiare a quello di moto di categoria superiore. Il design mantiene un forte legame con la sorella minore, ma basta guardare il nuovo forcellone in alluminio a doppio braccio, abbinato al cerchio e alla gomma posteriore di sezione maggiorata, per capire che non si tratta di un semplice aggiornamento.

LA TECNICA: BICILINDRICO DA 73,4 CV, ANCHE PER PATENTE A2

A spingere la Tornado Naked Twin 700 troviamo il bicilindrico parallelo di 698 cc già impiegato sulle TRK 702 e TRK 702 X, qui rivisto nell'aspirazione e nello scarico.

La potenza massima raggiunge 73,4 CV a 8.000 giri/min, mentre la coppia è di 67 Nm a 6.000 giri/min. L'albero motore con perni di manovella sfalsati di 180° mantiene la caratteristica erogazione del propulsore, che utilizza corpi farfallati ride by wire da 42 mm, gestione elettronica Bosch e distribuzione bialbero a camme in testa con quattro valvole per cilindro. Il cambio è a sei rapporti, abbinato a una frizione antisaltellamento con sistema di riduzione dello sforzo alla leva. Per chi ha la patente A2 sarà disponibile anche una versione con potenza limitata a 35 kW, equivalenti a 48 CV.

CICLISTICA: MARZOCCHI, BREMBO E 195 KG

Benelli Tornado Naked Twin 700, la meccanica è in parte derivata dalla TRK

Il telaio è un traliccio in tubi d'acciaio, abbinato al nuovo forcellone in alluminio a doppio braccio. Benelli ha scelto sospensioni Marzocchi, con una forcella a steli rovesciati completamente regolabile e un monoammortizzatore regolabile nel precarico e nella velocità di estensione. Le escursioni sono di 120 mm all'anteriore e 130 mm al posteriore, mentre l'impianto frenante è firmato Brembo: davanti lavorano due dischi da 320 mm con pinze radiali a quattro pistoncini, dietro un disco da 260 mm con pinza flottante a doppio pistoncino.

I cerchi in alluminio sono entrambi da 17 pollici e calzano pneumatici nelle misure 120/70 all'anteriore e 180/55 al posteriore, contro il 160/60 della Tornado Naked Twin 550. Il peso dichiarato in ordine di marcia è di 195 kg, con una sella posta a 805 mm da terra e un serbatoio da 15,5 litri. Numeri che raccontano una moto pensata per conciliare guida sportiva e utilizzo quotidiano.

DOTAZIONE: NON MANCA QUASI NULLA

È soprattutto nell'equipaggiamento che la nuova Benelli vuole distinguersi. Di serie troviamo infatti quickshifter bidirezionale, cruise control, controllo di trazione e ABS disinseribili, oltre a tre Riding Mode che modificano la risposta del motore. E non finisce qui: sella e manopole riscaldabili fanno parte della dotazione, così come il monitoraggio della pressione degli pneumatici tramite sensori dedicati e una presa USB-C.

La strumentazione è affidata a un display TFT a colori da 5 pollici ad alta risoluzione, con connettività Bluetooth e Wi-Fi e navigazione cartografica o turn-by-turn.

Sul fronte estetico ritroviamo il faro anteriore a LED con due proiettori centrali e DRL a forma di T, richiamo al nome Tornado. Gli indicatori anteriori sono integrati nei sottili paramani, mentre quelli posteriori svolgono anche la funzione di stop e luci di posizione, contribuendo a mantenere pulita la linea del codino.

BENELLI TORNADO NAKED TWIN 700: PREZZO E DISPONIBILITÀ

La nuova Benelli Tornado Naked Twin 700 arriverà presso la rete vendita nella seconda metà del 2027. Il prezzo non è ancora stato comunicato.

Con 73,4 CV, una versione dedicata ai possessori di patente A2 e una dotazione particolarmente completa, la naked di Pesaro prova a ritagliarsi uno spazio interessante tra le medie cilindrate. Resta da scoprire il listino: sarà quello a dirci quanto potrà diventare competitiva rispetto alle rivali già presenti sul mercato.

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