Benelli Tornado Naked Twin 700: 73 CV e una dotazione che non ti aspetti

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Dopo la Tornado Naked Twin 550, Benelli rilancia con una naked che vuole alzare l'asticella senza perdere di vista accessibilità e facilità di guida. Si chiama Tornado Naked Twin 700 e porta in dote un motore più prestante, una ciclistica sviluppata a Pesaro e un equipaggiamento che, almeno sulla carta, ha poco da invidiare a quello di moto di categoria superiore. Il design mantiene un forte legame con la sorella minore, ma basta guardare il nuovo forcellone in alluminio a doppio braccio, abbinato al cerchio e alla gomma posteriore di sezione maggiorata, per capire che non si tratta di un semplice aggiornamento.
LA TECNICA: BICILINDRICO DA 73,4 CV, ANCHE PER PATENTE A2
A spingere la Tornado Naked Twin 700 troviamo il bicilindrico parallelo di 698 cc già impiegato sulle TRK 702 e TRK 702 X, qui rivisto nell'aspirazione e nello scarico.
La potenza massima raggiunge 73,4 CV a 8.000 giri/min, mentre la coppia è di 67 Nm a 6.000 giri/min. L'albero motore con perni di manovella sfalsati di 180° mantiene la caratteristica erogazione del propulsore, che utilizza corpi farfallati ride by wire da 42 mm, gestione elettronica Bosch e distribuzione bialbero a camme in testa con quattro valvole per cilindro. Il cambio è a sei rapporti, abbinato a una frizione antisaltellamento con sistema di riduzione dello sforzo alla leva. Per chi ha la patente A2 sarà disponibile anche una versione con potenza limitata a 35 kW, equivalenti a 48 CV.
CICLISTICA: MARZOCCHI, BREMBO E 195 KG
Benelli Tornado Naked Twin 700, la meccanica è in parte derivata dalla TRK
Il telaio è un traliccio in tubi d'acciaio, abbinato al nuovo forcellone in alluminio a doppio braccio. Benelli ha scelto sospensioni Marzocchi, con una forcella a steli rovesciati completamente regolabile e un monoammortizzatore regolabile nel precarico e nella velocità di estensione. Le escursioni sono di 120 mm all'anteriore e 130 mm al posteriore, mentre l'impianto frenante è firmato Brembo: davanti lavorano due dischi da 320 mm con pinze radiali a quattro pistoncini, dietro un disco da 260 mm con pinza flottante a doppio pistoncino.
I cerchi in alluminio sono entrambi da 17 pollici e calzano pneumatici nelle misure 120/70 all'anteriore e 180/55 al posteriore, contro il 160/60 della Tornado Naked Twin 550. Il peso dichiarato in ordine di marcia è di 195 kg, con una sella posta a 805 mm da terra e un serbatoio da 15,5 litri. Numeri che raccontano una moto pensata per conciliare guida sportiva e utilizzo quotidiano.
DOTAZIONE: NON MANCA QUASI NULLA
È soprattutto nell'equipaggiamento che la nuova Benelli vuole distinguersi. Di serie troviamo infatti quickshifter bidirezionale, cruise control, controllo di trazione e ABS disinseribili, oltre a tre Riding Mode che modificano la risposta del motore. E non finisce qui: sella e manopole riscaldabili fanno parte della dotazione, così come il monitoraggio della pressione degli pneumatici tramite sensori dedicati e una presa USB-C.
La strumentazione è affidata a un display TFT a colori da 5 pollici ad alta risoluzione, con connettività Bluetooth e Wi-Fi e navigazione cartografica o turn-by-turn.
Sul fronte estetico ritroviamo il faro anteriore a LED con due proiettori centrali e DRL a forma di T, richiamo al nome Tornado. Gli indicatori anteriori sono integrati nei sottili paramani, mentre quelli posteriori svolgono anche la funzione di stop e luci di posizione, contribuendo a mantenere pulita la linea del codino.
BENELLI TORNADO NAKED TWIN 700: PREZZO E DISPONIBILITÀ
La nuova Benelli Tornado Naked Twin 700 arriverà presso la rete vendita nella seconda metà del 2027. Il prezzo non è ancora stato comunicato.
Con 73,4 CV, una versione dedicata ai possessori di patente A2 e una dotazione particolarmente completa, la naked di Pesaro prova a ritagliarsi uno spazio interessante tra le medie cilindrate. Resta da scoprire il listino: sarà quello a dirci quanto potrà diventare competitiva rispetto alle rivali già presenti sul mercato.
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.