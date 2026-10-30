Benelli TRX 702 e 702X: arriva il ride-by-wire e cambia tutto (o quasi)

Benelli TRK 702 e 702X model year 2027: arrivano il sistema ride-by-wire, i riding mode, il Cruise Control e il nuovo display TFT

Per il model year 2027, l'apprezzata famiglia delle Benelli TRK 702, fatta dal modello standard e dalla 702 X, si rinnova in modo profondo, toccando proprio quel dettaglio tecnico che molti motociclisti attendevano per compiere il salto di qualità definitivo: l'arrivo dell'acceleratore elettronico Ride by Wire. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per la Benelli TRK 702 stradale e per la sua compagna d'avventura TRK 702 X.

Con l'avvento del RBW risponde presente il Cruise Control, una comodità fondamentale quando affronti lunghi trasferimenti autostradali, così come tre riding mode (Normal, Sport e Rain). La plancia si rinnova completamente grazie al nuovo cruscotto TFT a colori da 7 pollici, dotato di connettività Bluetooth e Wi-Fi per gestire chiamate, notifiche pop-up e la navigazione turn-by-turn cartografica con doppia modalità di visualizzazione.

Benelli TRK 702

La trasmissione si affida a un cambio a sei marce abbinato a una frizione antisaltellamento in bagno d'olio, pensata per rendere gli innesti sempre morbidi e precisi. Confermato il bicilindrico frontemarcia da 698 cc, per cui la scheda tecnica recita 70 CV e 70 Nm, ma se possiedi la patente A2, puoi stare tranquillo: Benelli conferma la disponibilità della versione depotenziata a 35 kW (47,6 CV) a 6.500 giri/min.

Confermati anche i freni, con doppio disco da 320 mm all'anteriore e posteriore da 260 mm, e il comparto ciclistico: con l'importante differenza tra i due modelli della misura dei cerchi, che li vede entrambi da 17 pollici sulla TRK 702, mentre la X adotta un anteriore da 19'', coperture più votate all'off-road e vanta una maggiore escursione della ruota posteriore (173 mm vs 154 mm; per entrambe la corsa dell'anteriore è di 140 mm).

Benelli TRK 702

Dal punto di vista pratico, la dotazione di serie si conferma ricca: trovi di serie il parabrezza protettivo, le manopole e la sella pilota riscaldabili, le protezioni tubolari laterali, la doppia presa USB e USB-C e il cavalletto centrale. Il serbatoio mantiene la capienza di 20 litri, assicurando un'autonomia che sulla versione X supera agevolmente i 420 chilometri.

L'aggiornamento 2027 si chiude con nuove combinazioni cromatiche e grafiche riviste. La versione stradale sarà proposta nelle tinte Heron White e Storm Grey, mentre la variante adventure X arricchisce la gamma con le colorazioni Heron White, Dune Sea e Forest Green. L'arrivo nelle concessionarie è fissato nel corso del 2027.

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