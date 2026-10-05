Il motore ZXMoto che sembra un Boxer BMW, ma è made in China

Scopri tutti i dettagli del nuovo motore boxer ZXMoto da 1.000 cc: raffreddamento a liquido, cardano e cambio AMT per sfidare BMW

Se segui l'evoluzione del mercato motociclistico cinese, saprai che la rapida crescita tecnologica dei marchi orientali non si ferma più davanti ai concetti meccanici storicamente più complessi. Dopo aver sperimentato architetture a tre e quattro cilindri in linea, ZXMoto affronta ora una soluzione tecnica che per decenni è stata una vera e propria firma della casa di Monaco di Baviera: il bicilindrico contrapposto.

Dietro questa sfida c'è la figura di Zhang Xue, ex fondatore di Kove oggi alla guida del suo nuovo marchio. Dopo un primo accenno mostrato sotto forma di rendering a EICMA, alla fiera CIMA di Chongqing è comparso il primo prototipo reale, apparentemente funzionante, del motore boxer ZXMoto. E osservandolo nei dettagli, l'ispirazione all'unità bavarese è del tutto evidente.

Un'ispirazione bavarese senza troppi misteri

Le immagini del propulsore mostrano una cura progettuale che va oltre la semplice somiglianza estetica. La configurazione con i cilindri contrapposti e l'albero motore longitudinale impone vincoli tecnici precisi, e ZXMoto ha seguito molto da vicino l'impostazione BMW.

L'aspirazione si trova nella parte superiore del cilindro e lo scarico in quella inferiore, esattamente come avviene sui boxer di Monaco con raffreddamento a liquido dal 2013 in poi.

Dalle forme del basamento e dei carter si possono inoltre intuire due alberi a camme in testa (DOHC), con le catene di distribuzione e i relativi condotti disposti in modo sfalsato, come sul boxer 1300 della Casa dell'Elica.

Il motorino di avviamento è posizionato in alto sulla parte anteriore del motore, mentre sul retro trovano posto la pompa dell'acqua e l'attuatore della frizione idraulica.

La tecnica: 1.000 cc, cardano e raffreddamento a liquido

In merito ai dati di targa, le informazioni diffuse indicano una cilindrata di 1.000 cc con una potenza stimata superiore ai 100 CV. Come puoi notare osservando i cilindri, la fusione è del tutto priva di alette: la dissipazione termica è affidata interamente al raffreddamento a liquido.

Trattandosi di un motore posizionato con albero in linea rispetto alla moto, la trasmissione finale scelta è a cardano, altra soluzione che richiama direttamente l'impostazione BMW.

La frizione multidisco in bagno d'olio sembra essere collocata nella sezione anteriore, con il cambio posizionato sotto al monoblocco e la lubrificazione a carter umido.

Cambio automatico AMT e la futura 1000X ADV

Tra le caratteristiche dichiarate direttamente da Zhang Xue c'è la predisposizione per un sistema di cambio automatico AMT (Automated Manual Transmission), progettato per offrire un'alternativa alle recenti trasmissioni elettroattuate della concorrenza europea.

Sul prototipo rimane comunque visibile l'albero d'uscita per il pedale delle marce tradizionale, segno che, almeno sul prototipo, resta prevista anche la possibilità di un comando del cambio tradizionale a pedale.

Il nuovo boxer è atteso sul mercato nel 2027, anche in Europa. La prima applicazione potrebbe essere una maxienduro da viaggio, provvisoriamente indicata come ZXMoto 1000X ADV, forse già presentata alla prossima EICMA di novembre 2026.

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