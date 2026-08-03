Benelli Week 2026: a Pesaro torna protagonista la storia di Benelli. Ecco quando

Sette giorni, centinaia di chilometri in sella e una città che, per una settimana, torna a parlare soprattutto di moto. Dal 14 al 20 settembre 2026 Pesaro ospita la sedicesima edizione della Benelli Week, appuntamento ormai tradizionale per gli appassionati della Casa del Leoncino e, più in generale, per chi vuole vivere la moto anche al di fuori dei circuiti.

A organizzare l'evento sono il Registro Storico Benelli e il Moto Club Pesaro Tonino Benelli, in collaborazione con Benelli QJ. La partecipazione, però, non è riservata alle sole Benelli: la manifestazione è aperta a moto di qualsiasi marca e tipologia, una scelta che negli anni ha contribuito a trasformare la settimana pesarese in un vero punto di incontro per motociclisti provenienti anche dall'estero.

L'edizione 2026 avrà inoltre un protagonista speciale: Dorino Serafini, uno dei nomi più importanti della storia del motociclismo pesarese.

Dorino Serafini, il campione pesarese al centro della Benelli Week

La sedicesima Benelli Week sarà infatti dedicata a Dorino Serafini, pilota pesarese che iniziò la propria avventura nel mondo delle corse proprio in Benelli, inizialmente come collaudatore.

Le sue qualità alla guida emersero rapidamente e Serafini arrivò ad affiancare Tonino Benelli nella squadra corse della Casa pesarese. Negli anni '30 divenne uno dei piloti simbolo del motociclismo italiano, ottenendo risultati importanti sui circuiti dell'epoca anche in sella a moto di altri costruttori. La sua carriera, del resto, non si limitò alle due ruote. Serafini corse anche in Formula 1, fu legato da una stretta amicizia a Enzo Ferrari e partecipò alla Mille Miglia. Una figura che racconta bene il legame tra Pesaro, Benelli e la storia delle competizioni e che durante la Benelli Week sarà ricordata attraverso una serie di appuntamenti dedicati.

Benelli Week 2026, il programma

Benelli Week 2026

Il filo conduttore della settimana saranno, come da tradizione, i tour in moto alla scoperta del territorio. Le guide del Moto Club Benelli accompagneranno i partecipanti lungo alcuni degli itinerari più interessanti dell'Appennino e delle Marche, alternando strade panoramiche, passi e visite a musei e luoghi legati alla cultura locale.

Lunedì 14 settembre – Giro dei Due Passi

L'apertura della Benelli Week 2026 sarà affidata al Giro dei Due Passi, un itinerario attraverso Passo Serriola e Bocca Trabaria, nel cuore dell'Appennino. Al termine del percorso è prevista la visita al Museo della MBA di Sant'Angelo in Vado, per aggiungere alla giornata in moto anche un'immersione nella storia del motociclismo italiano.

Martedì 15 settembre – Val Mivola e Museo del giocattolo

Martedì si cambia scenario con un itinerario alla scoperta dei tesori della Val Mivola. Tra le tappe della giornata ci sarà Piticchio, dove i partecipanti potranno visitare il Museo del giocattolo, indicato dagli organizzatori come il più grande d'Italia.

Mercoledì 16 settembre – Monte Fumaiolo

La giornata di mercoledì introduce una delle novità del programma 2026: la salita verso il Monte Fumaiolo, con visita alle fonti del Tevere. Un percorso che porta la Benelli Week fuori dagli itinerari più consueti, sfruttando ancora una volta la moto come mezzo per esplorare il territorio.

Giovedì 17 settembre – Monte Nerone

Il Monte Nerone è invece una presenza ormai immancabile nella settimana Benelli. Il tour prevede circa 200 km attraverso alcune delle strade più belle della provincia di Pesaro e Urbino. Una giornata pensata soprattutto per chi vuole macinare chilometri in sella e godersi le curve dell'Appennino.

Venerdì 18 settembre – Sassotetto e Lago di Fiastra

Venerdì sarà la giornata più impegnativa dal punto di vista chilometrico. Il programma prevede infatti un tour di circa 350 km con destinazione Sassotetto e Lago di Fiastra. Un itinerario lungo, ma anche uno dei più interessanti per chi vuole trasformare la partecipazione alla Benelli Week in un vero viaggio attraverso le strade dell'Italia centrale.

Sabato 19 settembre – Urbino e Monte Carpegna

Sabato si torna verso casa, con una giornata dedicata a Urbino e al Monte Carpegna. Il percorso permetterà di visitare anche il centro storico di Urbino, città legata indissolubilmente alla figura di Raffaello, prima di rimettersi in sella verso il Monte Carpegna.

Domenica 20 settembre – La Musica della moto

Benelli Week 2026

La settimana si chiuderà domenica 20 settembre con “La Musica della Moto”, evento inserito nel calendario ASI. La giornata inizierà con la tradizionale deposizione della corona d'alloro al busto di Tonino Benelli, davanti alla sede del Museo Benelli. Da qui prenderà il via una parata motociclistica diretta verso il borgo di Novilara, dove sarà possibile vedere anche alcune Benelli anteguerra in movimento. Moto storiche e moderne proseguiranno poi verso la Strada Panoramica di Pesaro.

Ad aspettare il corteo ci saranno alcune delle più importanti Benelli da corsa degli anni '60 e '70, appartenute al collezionista Luciano Battisti. Saranno proprio le moto da competizione a guidare la parata nell'ultimo tratto, fino al lungomare di Pesaro.

Una settimana per vivere la moto, non solo per parlare di Benelli

Il programma della Benelli Week 2026 segue quindi una formula ormai consolidata: moto, storia e territorio.

Da una parte ci sono i percorsi sulle strade dell'Appennino, con itinerari che arrivano a superare i 300 km in una giornata. Dall'altra musei, città d'arte e collezioni private permettono di conoscere meglio la storia delle due ruote italiane. Per una settimana, insomma, la città marchigiana torna a essere uno dei punti di riferimento per gli appassionati. E non serve necessariamente avere una Benelli in garage: la Benelli Week 2026 è aperta a tutti i motociclisti e a tutte le moto.

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