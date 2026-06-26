Yamaha MT-09 Y-AMT. Il cambio è davvero sportivo? La prova su strada e pista

La scelta di Yamaha di mettere il cambio automatizzato sulla 09 ha fatto discutere, ma dopo la prova non ci sono dubbi: è quasi un cambio da corsa

Sono passati quasi due anni dal lancio della tecnologia YAMT, e la moto su cui Yamaha ha deciso di farcela conoscere per la prima volta è stata proprio lei:la MT-09. Una naked sportiva che fa del suo carattere hooligan uno dei suoi punti di forza, motivo di vanto per chi la possiede. Ancora oggi, secondo me, la tecnologia automatica viene erroneamente vista come qualcosa che avvicina questa moto al mondo dello scooter. In realtà laYAMT è una trasmissione che si esalta nel carattere sportivo. Ha ovviamente i suoi vantaggi nell'essere automatizzata, ma è proprio quando si guida che emerge il suo punto di forza, come ho potuto verificare in occasione del lancio stampa.

Oggi torniamo sull'argomento per cercare di convincere gli ultimi scettici, con anche una piccola sorpresa: un giro in pista.

Yamaha MT-09 Y-AMT, sotto la cover in plastica lavora l'attuatore che agisce sulla frizione

Pensiamo alle supercar moderne o alle auto da competizione vere: il cambio è dietro al volante, non più manuale. Per i puristi quella resta la soluzione più autentica, ma quando si guarda al cronometro la tecnologia sequenziale con palette è quella più efficace. Il YAMT, secondo me, va esattamente in quella direzione: massima efficacia nella guida sportiva.

Il cuore del sistema YAMT sonodue attuatori elettromeccanici. Il primo gestisce il selettore del cambio al posto del tradizionale piede sinistro. Il secondo, posizionato in prossimità della frizione, governa lo slittamento e il punto di intervento del disco in ogni fase di cambiata. Il peso aggiuntivo rispetto alla versione standard è praticamente impercettibile, sia sul piatto della bilancia che nella fase dinamica.

Due macroaree: automatica e manuale

Le modalità di funzionamento sono due, o meglio due macroaree: quella automatizzata e quella manuale.

D (Drive): pensata per l'uso urbano o per una guida rilassata.

D+ (Drive Plus): pensata per un ritmo più dinamico e sostenuto, quando la strada inizia ad attorcigliarsi. Qui il cambio ragiona per privilegiare il carattere sportivo rispetto alla guida rilassata.

In entrambi i casi, lo stacco, la partenza e anche l'arresto vengono gestiti totalmente dall'attuatore che lavora sulla frizione: un pensiero in meno da gestire, per una guida più rilassata.

Yamaha MT-09 Y-AMT, i paddle sono posizionati bene, facili da azionare

Cliccando sull'apposito blocchetto a destra del manubrio, si passa in modalitàtotalmente manuale: a quel punto si gestisce sempre il rapporto che si preferisce tramite i paddle al manubrio, molto ergonomici. Con il tasto più si inserisce la marcia, con il tasto meno si tolgono le marce, ma si può usare anche un solo tasto a slitta, muovendolo avanti e indietro, perché non sono due pulsanti separati ma un bilanciere unico.

Mappature motore differenti per ogni modalità

A sottolineare la differenza di vocazione tra le due modalità c'è anche il fatto che D e D+ lavorano con la taratura del motore e degli aiuti elettronici in mappa Street, quella tradizionalmente più tranquilla della MT-09 (anche nella versione con cambio tradizionale, Rain esclusa).

Con il cambio in modalità manuale, invece, si può scegliere qualsiasi mappatura motore, compresa la Custom, dove personalizzare finemente l'elettronica. Perché sì: questo cambio è sportivo, e si sposa perfettamente con le caratteristiche tecniche della moto su cui è montato.

La moto: Yamaha MT-09

Yamaha MT-09 Y-AMT

LaMT-09è da anni un riferimento all'interno della categoria naked di media cilindrata. Il suo tre cilindri in linea da 890 cm³ è capace di 119 cavalli, con un'erogazione muscolare ai medi e una progressione che convince anche quando si tirano le marce.

Il telaio è in alluminio Deltabox, pensato per la massima agilità, così come i cerchi con tecnologia Spin Forged: non a caso, la MT-09 è una delle moto più leggere all'interno del suo segmento.

La dotazione elettronica è da ammirare, e deriva proprio dalla R1:controllo di trazione, freno motore regolabile, quickshifter bidirezionale, ABS cornering, riding mode personalizzabili.Insomma, la MT-09 è una moto evoluta ancor prima di montare il suo cambio automatizzato.





Caratteristica Dato Motore 3 cilindri in linea, 890 cm³ Potenza massima 119 CV Telaio Alluminio Deltabox Cerchi Tecnologia Spin Forged Elettronica Controllo di trazione, freno motore regolabile, quickshifter bidirezionale, ABS cornering, riding mode personalizzabili Cambio YAMT 2 attuatori elettromeccanici (selettore cambio + frizione), modalità D / D+ / Manuale Prezzo MT-09 10.999 € Prezzo MT-09 YAMT 11.599 €

Yamaha MT-09 Y-AMT, tra le curve puoi concentrarti solo sulle linee

Questa tecnologia fa sì che la MT-09 si adatti a ogni tipo di utilizzo. Nel quotidiano, per andare in ufficio, all'università, al lavoro, dovunque si debba andare, utilizzerei la moto in modalità D, per avere la massima libertà e la massima spensieratezza, con un cambio che lavora molto bene nello stacco della frizione. Come detto, è piuttosto intelligente in queste situazioni di guida tranquilla, ma se si decide di fare un sorpasso, o non si è particolarmente in linea con la decisione della centralina sul rapporto da utilizzare, si può sempre far valere la ''propria volontà'' attraverso i due paddle.

La D+ inizia a diventare utile anche quando si fa un'uscita tra le curve con un ritmo non per forza con il coltello tra i denti, ma già abbastanza deciso: le marce vengono tenute un po' di più, e le scalate vengono fatte in maniera più efficace, un po' prima della curva.

In Drive, magari, con una curva in discesa la moto potrebbe non scalare le marce. In Drive Plus, invece, questa esigenza viene avvertita e la scalata viene effettuata prima. Anche in questo caso, sempre con il paddle, si può intervenire quando il gioco si fa duro.

Il vantaggio neuroscientifico

Yamaha MT-09 Y-AMT, in modalità D puoi guidare spensierato

Nella trasmissione manuale, tutto quello che si ha in testa passa attraverso i due paddle: massima libertà, con un cambio che si comporta come un quickshifter, né più né meno. Il vantaggio è che, come dice anche la neuroscienza, il collegamento cervello-mano è più rapido di quello cervello-piede: la distanza che deve percorrere l'impulso nervoso è più breve per arrivare alle dita che non al piede, e dunque è più rapido.

Click qua, click là, e il gioco è fatto. Con il motore che c'è, secondo me, questa tecnologia YAMT rende al meglio qui. L'ho provata anche sulla piattaforma bicilindrica, è arrivata sullaMT-07e sullaTracer 7, ma è qui sul tre cilindri, anche per una questione meccanica, che mi convince davvero appieno: le cambiate entrano come delle fucilate.

Come va in pista

Yamaha MT-09 Y-AMT, in pista con Luca Pedersoli

Sapete dove questa tecnologia, secondo me, può fare davvero la differenza? In pista. L'ho verificato durante i track day della Pedersoli Riding School, dove ho avuto modo di girare anche con il titolare, Luca Pedersoli che, con la sua esperienza di pilota, ha provato insieme a me la moto con questa tecnologia. Entrambi abbiamo convenuto sul fatto che questo tipo di cambio si esalta davvero nell'uso tra i cordoli.

Il motivo è semplice:permette di rimanere concentrati sulla guida pura, ovvero traiettorie, posizione in sella, piedi che lavorano sulle pedane, svincolando la parte di cambiata dal movimento della parte bassa. Di conseguenza, ci si riesce ad ancorare meglio in frenata, anche in quelle curve dove con un cambio stradale si farebbe più fatica.

Un esempio concreto: all'uscita delle curve a sinistra del circuito Tazio Nuvolari, bisognerebbe inserire la marcia con il piede, facendo un po' di fatica. Con il YAMT, invece, basta un click, e la marcia entra con la classica rapidità già vista nell'utilizzo su strada.

Yamaha MT-09 Y-AMT, uno scatto durante la prova in pista

Secondo me si tratta di superare uno scoglio più psicologico e di abitudine che tecnico, perché dal punto di vista tecnico è oggettivo: questa tecnologia riesce a rendere tantissimo anche quando si parla di puro piacere di guida.

Yamaha MT-09 costa10.999 €. Yamaha MT-09 YAMT costa11.599 €. Una differenza di prezzo di 600 € per una tecnologia che, dal punto di vista del piacere di guida, secondo me non rinuncia davvero a nulla.

Resta da capire quanto gli ultimi scettici siano disposti a fidarsi di un cambio che, su strada come in pista, dimostra di saper essere all'altezza — se non superiore — al gesto manuale. La sensazione, guidandola, è che il vero limite non sia tecnico, ma di abitudine.

LA PROVA IN VIDEO

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