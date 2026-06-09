Yamaha YZ250F 2027: motore nuovo, telaio rivisto e più prestazioni in pista

Yamaha ha tolto i veli sulla gamma ''off-road competition 2027''. In particolare, la casa giapponese ha messo mano alla Yamaha YZ250F introducendo diverse novità per rendere questa moto ancora più efficace in pista. Si tratta quindi di una revisione consistente per offrire prestazioni superiori, migliore maneggevolezza, manutenzione più facile e maggiore affidabilità. La nuova YZ250F sarà disponibile da settembre 2026.

Yamaha YZ250F 2027

Motore completamente nuovo

Il monocilindrico 4 tempi di 250 cc è stato completamente rivisto, per offrire maggiore potenza e coppia a ogni regime, pur rispettando le normative sulla rumorosità. Le modifiche sono davvero tante. La casa giapponese, parla ad esempio parla di un sistema di valvole completamente nuovo. In pratica, ore le valvole di aspirazione utilizzano un nuovo sistema a bilanciere, ottimizzando ulteriormente la distribuzione. Si tratta di una soluzione ereditata dalla R1. Ecco cosa racconta Yamaha:

Le due molle delle valvole di aspirazione rappresentano una novità assoluta per la serie YZ. Anche la sede della molla è avvolgente per consentire una maggiore libertà nella forma del condotto di aspirazione, aumentando così il flusso d'aria in aspirazione. Per equilibrarla, il rapporto di compressione è stato aumentato da 13,8:1 a 14,1:1, con un nuovo design del pistone con un anello superiore più sottile e leggero e un perno del pistone allargato.

Rivisto anche l'albero motore che adesso presenta un diametro maggiore e una forma ridisegnata per ridurre il peso e aumentare il bilanciamento. Per ottenere una chiara sensazione di coppia stabile a basse velocità, l'inerzia del rotore è stata aumentata dell'8%, mentre per migliorare l'allungo, il limitatore è stato spostato 700 giri al minuto più in alto. Infine, una serie di modifiche filtro dell'aria e al sistema di scarico, consentono alla YZ250F di rispettare le normative vigenti in materia di rumorosità.

Yamaha YZ250F 2027

Telaio e assetto

La nuova YZ250F adotta adesso lo stesso telaio e le stesse sospensioni della YZ450F. Il tutto per garantire una grande stabilità e un'eccellente tenuta in curva. Pure le sospensioni anteriore e posteriore adottano gli stessi componenti della YZ450F, ovviamente con una diversa messa a punto per adattarsi alle caratteristiche di questa moto. Ad esempio, come racconta Yamaha, l'ammortizzatore posteriore utilizza adesso una nuova valvola di base. La forza di smorzamento è stata così aumentata, consentendo alle ruote di seguire il terreno con maggiore precisione.

Rivisto anche l'impianto frenante. Adesso, le dimensioni del pistone pompa e della pinza del freno posteriore sono state ridotte. Inoltre, il disco è più piccolo, passando da 240 a 220 mm. Secondo la casa giapponese, oltre al peso ridotto, queste modifiche creano una frenata efficiente con una potenza lineare, ottimizzando il controllo e la forza di arresto delle ruote. Peso complessivo di 105 kg in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni). Il serbatoio della benzina è di 6,2 litri.

Yamaha YZ250F 2027

Novità anche di design. La nuova Yamaha YZ250F adotta le stesse grafiche della YZ450F. La tabella porta numero anteriore da competizione ha un profilo sottile e compatto, mentre le coperture laterali utilizzano una struttura in due pezzi, creando un effetto bicolore.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/06/2026