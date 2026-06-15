Addio 4 cilindri: questo kit trasforma la Yamaha R6 in una belva a 2 tempi

Nostalgia dei motori a 2 tempi? BRC Racing, un preparatore canadese specializzato in motori a due tempi sta lavorando su qualcosa di davvero speciale e cioè un kit di conversione per sostituire il motore originale della Yamaha R6 con un V2 a due tempi da 600 cc da ben 150 CV anche se da utilizzare solamente in pista.

Un motore V2 a 2 tempi per rivoluzionare la Yamaha R6

Con sede a Calgary, Alberta, BRC Racing è specializzata da anni in motori a due tempi e kit di conversione. Il nuovo BRC R600 V2 è un progetto davvero speciale in quanto è il loro primo motore a due tempi di cilindrata superiore a 500 cc, progettato da zero. Entriamo più nello specifico per conoscere meglio questa nuova unità. Secondo quanto racconta l'azienda, è stata scelta un'architettura con una V a 105 gradi con un controalbero di bilanciamento per minimizzare le vibrazioni. Il motore dispone di due carburatori Keihin ma pare che in futuro possa arrivare una più raffinata iniezione elettronica. Del resto, questo motore è ancora in sviluppo e l'azienda punta ad affinarlo ulteriormente.

Come accennato all'inizio, la potenza è di 150 CV per divertirsi davvero in pista visto che il kit non è omologato per un utilizzo su strada.

Motore Plug&Play

La cosa davvero interessante è che il motore V2 a 2 tempi è specificamente progettato per sostituire il 4 cilindri in linea della Yamaha R6 (a partire dal modello 2007), senza alcuna modifica al telaio. Anche il cambio a 6 marce e la frizione originali sono compatibili. Insomma, entro limiti ragionevoli si tratta davvero di una soluzione Plug&Play. L'adozione della nuova unità permette di ottenere un importane risparmio di peso. Si parla di circa 40 kg in meno a tutto vantaggio dell'agilità e delle prestazioni visto che ci sono 150 CV a spingere la moto.

BRC R600 V2

Ancora in sviluppo

Come accennato prima, il progetto è ancora in fase di sviluppo. Il prezzo non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma si parla di una cifra intorno ai 20.000 dollari canadesi che al cambio sono poco più di 12.000 euro. Quello che comunque appare chiaro è che il motore a 2 tempi sulle moto ha ancora davvero molto da dire. Gli appassionanti saranno contenti.

Fonte: Moto-Station

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/06/2026