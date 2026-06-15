Un brevetto dimostra che lo sviluppo di una moto sportiva elettrica Yamaha continua

Molto elettriche, un tema molto discusso e che divide gli appassionati. Le aziende, però, continuano a lavorarci e pare pure Yamaha. Oggi, al momento offre solamente scooter elettrici ma la casa giapponese al Salone di Tokyo del 2025 aveva mostrato la Proto BEV, il concept di una sportiva carenata elettrica per la pista. Pare che Yamaha continui dietro alle quinte a lavorare su moto elettriche almeno stando a quanto traspare da un nuovo brevetto.

Mentre la Proto BEV è una moto destinata esclusivamente alla pista, le immagini del brevetto mostrano una sportiva stradale che condivide il design generale della Proto BEV, con dimensioni che sembrano essere simili a quelle della YZF-R7.

Brevetto Yamaha moto elettrica

Yamaha lavora davvero a una sportiva elettrica?

Il brevetto in realtà si concentra sul sistema frenante della moto. Come spesso capita sulle motociclette elettriche, il design prevede l'eliminazione del pedale del freno posteriore azionato a pedale, in favore di una leva sul manubrio sinistro, nella posizione solitamente occupata dalla leva della frizione che ovviamente non è presente vista l'assenza del cambio. Il brevetto mira a proteggere la proprietà intellettuale di Yamaha relativa al posizionamento dell'unità ABS. Invece di essere posizionata sotto la sella, come sulla maggior parte delle motociclette, la centralina idraulica dell'ABS è fissata appena dietro il cannotto di sterzo, riducendo la lunghezza dei tubi che la collegano alle pompe freno anteriori e posteriori.

Brevetto Yamaha moto elettrica

Il brevetto afferma che tale soluzione migliora i tempi di risposta del sistema ABS. In ogni caso, il brevetto fornisce ulteriori indizi sul resto del design della motocicletta. Infatti si fa riferimento al caricabatterie a corrente alternata della moto, raffigurato con una presa Mennekes/Tipo 2, lo stesso tipo utilizzato, ad esempio, sulla nuova Honda WN7. Inoltre l'involucro della batteria è realizzato in alluminio pressofuso per fornire supporto strutturale ai componenti montati su di esso. Possiamo quindi immaginare una ricarica potenzialmente fino a 7,4 kW in monofase o fino a 22 kW in trifase. Ovviamente dipenderà tutto dal tipo di caricatore che eventualmente sarà scelto.

Brevetto Yamaha moto elettrica

Questo brevetto fa capire che Yamaha sembrerebbe star lavorando davvero su di una moto elettrica. Se il nuovo modello di Honda dovesse ottenere successo, è possibile che Yamaha possa essere già pronta a ''rispondere'' in tempi brevi con un suo modello. Non rimane che attendere novità per saperne di più.

Fonte: CycleWorld

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/06/2026