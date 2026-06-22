Yamaha "Spirit of Challenge": la festa blu che ha animato Varano

Test ride, sfide avvincenti con i piloti, eventi e intrattenimento: a Varano si è conclusa con successo la seconda edizione di "Spirit of Challenge"

Nel weekend appena trascorso Varano de Melegari s'è tinta di blu per la seconda edizione dello Yamaha ''Spirit of Challenge'', la grande festa organizzata dalla Casa di Iwata che ha dato la possibilità ai suoi appassionati di vivere una giornata ad elevato numero di giri, tra spettacoli in pista, test ride e moto da sogno.

Una giornata di pura adrenalina Yamaha a Varano

I visitatori hanno potuto provare l'intera gamma Yamaha grazie ai Test Ride organizzati con spazi dedicati a esperti, neofiti e giovani appassionati, in totale sicurezza. Grande interesse anche per Inside the Race, l'esperienza immersiva che ha permesso al pubblico di visitare il Box WSBK e l'Hospitality Truck MXGP, incontrando da vicino i piloti e scoprendo il dietro le quinte delle competizioni. Spazio anche alle neofite con Girl Full Power, i corsi pensati per muovere i primi passi sulle due ruote e vivere al massimo l'esperienza Yamaha.

Momento clou della giornata è stato il concorso Icon Bike Award, che ha celebrato la creatività e la personalizzazione delle moto da parte dei clienti: proprio a Varano sono state selezionate ed elette le tre ''regine'' da una giuria d'eccezione capitanata da Giacomo Agostini. Per la Gen Z è stato allestito un hub dedicato interamente alla WR125R, tra custom, esposizione, test ride, la live customization firmata Mamo_mad56 e un'asta benefica. Non è mancato il Playland, lo spazio pensato per i più piccoli per scoprire le due ruote in modo semplice e divertente.

Yamaha Spirit of Challenge: i piloti di Iwata in azione

Sul fronte spettacolo in pista, il pubblico ha assistito a due esibizioni di altissimo livello: la Spirit of Challenge Race, l'endurance a coppie che ha visto piloti e giornalisti sfidarsi in sella alla Yamaha MT-09 Y-AMT, e la Top Speed Race – Spirit of Challenge 2026, la gara di accelerazione che ha avuto come protagonisti i membri del VMAX Club, con la partecipazione fuori gara di una pilota a bordo di un NIKEN.

Tra gli ospiti che hanno reso ancora più speciale la giornata, il campione Kevin Gallas, il pilota WSBK Andrea Locatelli, il campione 2025 del SSP Stefano Manzi e i piloti dei campionati italiani CIV SBK, SSP e MX2.

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