SYM JEPARDO 300, arriva lo scooter con ADAS e doppia dashcam: debutto a EICMA

A EICMA 2026, SYM amplia la gamma dei suoi scooter introducendo il nuovo JEPARDO 300. Si tratta di un modello pensato per offrire il giusto equilibrio tra la facilità di guida nel traffico delle città e la comodità dei trasferimenti extraurbani, quando si vuole fare una gita fuori porta. SYM ha inoltre voluto offrire una dotazione di sicurezza e comfort che solitamente troviamo su modelli di altro segmento, con cilindrata superiore.

Prezzo ancora non comunicato.

Non solo per la città

Il nuovo SYM JEPARDO 300 si caratterizza per presentare proporzioni snelle e un frontale dotato di fari con tecnologia Full LED. Massima attenzione all'ergonomia. Infatti, la sella è stata posizionata a 755 mm da terra per fare in modo che chiunque sia in grado di appoggiare i piedi quando lo scooter si ferma.

SYM JEPARDO 300

La dotazione prevede poi poggiaschiena regolabile su due posizioni, parabrezza regolabile a mano senza bisogno di attrezzi e specchietti ripiegabili.

Motore monocilindrico

Il nuovo scooter dispone di un motore monocilindrico da 278 cc in grado di erogare 26 CV e 26 Nm di coppia massima. Dunque, garantisce scatti rapidi dai semafori e una giusta riserva di potenza nelle tratte autostradali. Il serbatoio da 12 litri garantisce una buona percorrenza. La ciclistica è affidata a una forcella telescopica all'anteriore e al posteriore a un doppio ammortizzatore.

SYM JEPARDO 300

Impianto frenante con un disco sia all'anteriore e sia al posteriore con ovviamente l'ABS a doppio canale. Ruota da 14 pollici davanti e da 13 pollici dietro. C'è anche il controllo di trazione.

Elettronica

SYM JEPARDO 300 può contare su di una dotazione elettronica davvero molto completa per il suo segmento. Troviamo infatti un radar per i sistemi ADAS che rileva i veicoli che sopraggiungono alle spalle o che si trovano nell'angolo cieco, avvisando chi guida tramite spie luminose integrate negli specchietti retrovisori.

Lo scooter dispone poi di due dashcam (davanti e dietro) che registrano continuamente le immagini di viaggio a tutela del pilota.

JEPARDO 300 adotta poi una strumentazione con schermo TFT da 7 pollici a colori con connettività smartphone per poter disporre del navigatore attraverso Google Maps. Sarà pure possibile ricevere le notifiche di messaggi e chiamate.

La dotazione del nuovo scooter si completa con manopole riscaldate su tre livelli, avviamento senza chiave Keyless (con sblocco d'emergenza), vano sottosella capace di accogliere due caschi e presa USB doppia (Type A e Type C) per ricaricare rapidamente il cellulare.

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