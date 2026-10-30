Mondial a EICMA 2026: nuova Piega 125 e aggiornamenti per la MUD 452

Mondial ha scelto il prestigioso appuntamento di EICMA 2026 per svelare la sua nuova gamma di moto. Entriamo nei dettagli.

Nuova Piega 125

Si rinnova Piega 125 che mantiene intatto il suo family feeling ma propone diverse importanti novità tecniche. Infatti, telaio e motore sono nuovi. Il cuore pulsante è un monocilindrico di 124,2 cc raffreddato a liquido in grado di erogare 10,5 kW (14,2 CV) a 9.500 giri al minuto, con una coppia di 10,5 Nm a 7.500 giri al minuto. Il cambio è a 6 marce.

Mondial Piega 125

La scheda tecnica parla di un'altezza della sella di 810 mm e di ruote da 17 pollici con pneumatici nelle misure 110/70 davanti e 140/70 dietro. L'impianto frenante prevede un disco sia davanti e sia dietro. Peso di 124 kg.

Il prezzo? Nuova Mondial Piega 125 costa 2.990 euro.

MUD 452

Allo stand Mondial si potrà ammirare anche la MUD 452, l'ammiraglia crossover dell'azienda, che è stata aggiornata. Le novità si limitano all'estetica grazie all'introduzione di nuove colorazioni. La meccanica non cambia e quindi abbiamo sempre un motore bicilindrico da 449,5 cc in grado di erogare 34,2 kW / 46,49 CV a 9.500 giri al minuto, con una coppia di 39,1 Nm a 6.500 giri al minuto.

Mondial MUD 452

Nuova Livrea Lucky Explorer

Altra novità, la speciale livrea ''Lucky Explorer'' che entra ufficialmente a far parte dell'equipaggiamento di ben quattro modelli della gamma: Piega 125, Piega 452, MUD 452 e SMX 300 Enduro.

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