SYM ADX TG 400 2027, arrivano cerchi tubeless e la doppia dashcam

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Tante le novità che SYM ha portato a EICMA 2026. Tra queste c’è anche la ADX TG 400. Un modello che nel nostro Paese ha avuto successo tanto che per il 2027 il costruttore taiwanese ha deciso di rinnovarlo soprattutto nella dotazione. Il crossover, punta della gamma Adventure del marchio, debutta a Milano con i cerchi a raggi per pneumatici senza camera d’aria, due telecamere che registrano la strada davanti e dietro, e una serie di dotazioni che ora diventano di serie. Tra queste ci sono il bauletto in alluminio, le manopole riscaldate, il freno di stazionamento e le barre paramotore. L’obiettivo resta quello di uno scooter capace di unire l’efficienza negli spostamenti quotidiani in città al comfort nei viaggi più lunghi. Secondo SYM, l’aggiornamento arricchisce l’equipaggiamento con accessori pratici e dispositivi di sicurezza di categoria superiore.
Le novità
SYM ADX TG 400 2027, il frontale
La modifica più importante alla ciclistica riguarda le ruote. I cerchi a raggi di serie ora accettano pneumatici senza camera d’aria. Restano coerenti con l’aspetto da fuoristrada dello scooter e hanno un vantaggio pratico. Se si buca, la gomma perde pressione più lentamente e si può riparare dall’esterno, senza smontare la ruota. Le misure sono 120/70-15 all’anteriore e 150/70-14 al posteriore. Arriva anche una nuova colorazione rosso e argento metallizzato. Le grafiche sulle fiancate riprendono i profili altimetrici delle montagne, accostati a linee geometriche semplici.
Il bauletto in alluminio è montato di serie su un portapacchi dedicato, già forato per montare le valigie laterali. Le manopole riscaldate entrano nella dotazione standard, utili d’inverno o sui passi di montagna. Il freno di stazionamento serve a tenere fermo lo scooter durante le soste in pendenza. A proteggere le carene in caso di caduta ci sono le barre paramotore laterali e i paraforcella dedicati.
Le dash cam
SYM ADX TG 400 2027, il nuovo display
La novità tecnologica più evidente è la doppia telecamera integrata, una anteriore e una posteriore, montata di serie. Registra in continuo il percorso, così da documentare la marcia in ogni condizione. La strumentazione è un display TFT a colori da 5” con tre tipi di visualizzazione e la regolazione automatica della luminosità. Si collega allo smartphone tramite l’app SYM+, che porta sul cruscotto le indicazioni del navigatore e le notifiche del telefono. Di serie c’è anche una presa USB-C per la ricarica rapida dei dispositivi.
Motore e misure
SYM ADX TG 400 2027, le novità della nuova versione
Il motore è un monocilindrico quattro tempi da 399 cc con distribuzione monoalbero e quattro valvole, raffreddato a liquido e omologato Euro 5+. Eroga 25,7 kW, pari a 35 CV, a 7.000 giri e una coppia massima di 37,2 Nm. Il serbatoio contiene 13 litri. Davanti c’è una forcella a steli rovesciati, dietro un monoammortizzatore con leveraggio. I freni sono a disco su entrambe le ruote, con ABS. Lo scooter è lungo 2.241 mm, largo 920 mm e alto 1.460 mm, ha un interasse di 1.535 mm e la sella a 790 mm da terra.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|ADXTG 400
|34 / 25
|7.299 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Sym ADXTG 400 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Sym ADXTG 400
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.