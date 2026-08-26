SYM Symphony 125i MY26, quattro novità per aggiornare il più venduto del marchio

SYM aggiorna il Symphony 125i con cruscotto digitale, frecce LED e parabrezza di serie, confermando motore e dotazione.

SYM aggiorna uno dei suoi modelli di maggior successo in Italia. parliamo del Symphony 125i per il quale arriva il model year 2026 con quattro interventi mirati, pensati per alzare la qualità percepita senza intaccare l’identità che ha reso lo scooter un punto di riferimento in questo segmento.

Le novità

SYM Symphony 125i MY26, il cruscotto digitale

Le quattro novità principali riguardano il cruscotto (ora completamente digitale), le frecce anteriori e posteriori a LED per una maggiore visibilità nel traffico, un nuovo gruppo ottico posteriore dal design rinnovato e, non meno rilevante, il parabrezza che diventa di serie invece che accessorio opzionale.

Il motore resta un monocilindrico quattro tempi raffreddato ad aria da 125 cc, omologato Euro 5+. La potenza massima si ferma a 8,4 kW (11,4 CV) a 8.500 giri, con una coppia di 10,3 Nm erogata a 6.500 giri. Il consumo dichiarato nel ciclo misto WMTC è di 2,5 l/100 km. Sul fronte ciclistico si confermano la forcella telescopica anteriore e il doppio ammortizzatore al posteriore, con freni a disco da 260 mm all’anteriore e 240 mm al posteriore, entrambi abbinati al sistema frenante combinato CBS. I pneumatici sono da 110/70-16 su entrambe le ruote.

Le dimensioni restano compatte: 1.980 mm di lunghezza, 685 mm di larghezza e 1.214 mm di altezza, con un passo di 1.360 mm e un’altezza sella di 780 mm, mentre il peso in ordine di marcia si attesta a 122 kg. Il serbatoio ha una capacità di 5,2 litri, mentre il vano sottosella arriva a 18 litri, sufficienti per un casco integrale.

Cosa resta invariato

SYM Symphony 125i MY26, le frecce LED

SYM conferma tutti gli elementi che negli anni hanno costruito il successo commerciale del Symphony. Restano quindi i fari a LED anteriori e posteriori, il bauletto SHAD da 33 litri incluso di serie, i cerchi da 16”, la presa USB e la pedana piatta. Cinque le colorazioni disponibili al momento del lancio: nero opaco, bianco opaco, blu Pacifico opaco, grigio pastello e grigio titanio.

Con oltre 25.000 unità immatricolate negli ultimi sei anni, lo Symphony 125i resta il modello più venduto della gamma SYM in Italia. Un dato che spiega la scelta della casa taiwanese di procedere per aggiornamenti mirati e non per uno stravolgimento complessivo.

Prezzo e garanzia

SYM Symphony 125i, il model year 2026

Il vero elemento di richiamo del model year 2026 è il posizionamento commerciale. Il Symphony 125i MY26 debutta a 2.499 euro, cifra che include già parabrezza e bauletto SHAD da 33 litri, due elementi che su altri modelli della categoria vengono spesso venduti come accessori separati. A completare l’offerta, SYM conferma il pacchetto di quattro anni di garanzia integrale e quattro anni di assistenza stradale, una delle coperture più lunghe offerte nel segmento degli scooter 125. Lo scooter è già disponibile presso la rete di concessionari SYM presenti in tutta Italia.

VEDI ANCHE

Tags