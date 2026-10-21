SYM Symphony 200i 2026: più tecnologia e due accessori di serie che fanno comodo

Il traffico cittadino è l'habitat ideale di uno scooter a ruota alta snello e maneggevole come il SYM Symphony, il 125 cc va per la maggiore, specialmente da quando questa cilindrata è stata ammessa su tangenziali e autostrade, ma con qualche centimetro cubo in più torna sempre utile, specialmente se si percorrono spesso strade a scorrimento veloce. Il SYM Symphony 200i MY26, ha questi famosi cc in più e si aggiorna puntando su una dotazione più ricca, senza rinunciare alle caratteristiche che hanno reso popolare la famiglia di scooter a ruota alta del marchio taiwanese.

SYM Symphony 200i 2026: cosa cambia

SYM Symphony 200i 2026, la nuova strumentazione digitale

Le novità più evidenti riguardano l'estetica e la tecnologia di bordo. Arriva una strumentazione completamente digitale, mentre l'impianto di illuminazione guadagna nuovi indicatori di direzione a LED, sia anteriori sia posteriori, e un gruppo ottico posteriore ridisegnato. Confermata la ricetta che privilegia la praticità: cerchi da 16 pollici, pedana piatta, presa USB e vano sottosella piuttosto sfruttabile. A rendere ancora più interessante la dotazione ci pensano il parabrezza e il bauletto SHAD da 33 litri, entrambi compresi nel prezzo.

Più versatile con il motore 200

Rispetto alle motorizzazioni più piccole della famiglia, il Symphony 200i punta su una maggiore brillantezza, utile soprattutto quando si viaggia in coppia, a pieno carico o si affrontano tratti extraurbani. La scheda tecnica dichiara 12,2 CV (ancora pochini) e 12,5 Nm di coppia massima per il monocilindrico da 176 cc con raffreddamento ad aria. Ma se le prestazioni non sono un suo punto di forza, la rivincita arriva con i consumi: 2,7l/100 km, con serbatoio del carburante da 5,2 litri. Altri punti di forza sono la leggerezza - 124 kg in ordine di marcia - e le dimensioni compatte, come dimostra l'interasse di soli 1.360 mm, caratteristiche fondamentali per uno scooter che, nonostante la cilindrata extra, si trova a proprio agio negli spazi stretti delle città.

Prezzo e garanzia

SYM Symphony 200i 2026, grigio pastello

Il nuovo SYM Symphony 200i MY26 viene proposto con una dotazione di serie che comprende parabrezza e bauletto, senza dover ricorrere al catalogo accessori. Il pacchetto commerciale include inoltre 4 anni di garanzia integrale e 4 anni di assistenza stradale. Il prezzo ufficiale è di 2.790 euro, ma fino a fine mese verrà proposto a 2.590 con parabrezza e bauletto.

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