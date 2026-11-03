Piaggio Medley 2027 si rinnova a EICMA: nuovo look e più tecnologia

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Piaggio Medley si rinnova con l'ultimo Model Year e si presenta a EICMA 2026. Medley piace molto perché unisce i vantaggi di uno scooter agile e leggero con quelli di un ruota alta dalle dimensioni e prestazioni superiori.
Come cambia Piaggio Medley
Le novità riguardano il look dello scooter che è stato reso più accattivante. La prima novità riguarda lo scudo che accoglie una nuova cornice del proiettore verniciata in nero e un nuovo elemento verticale metallico (la conosciamo come ''cravatta''), dal nuovo look e verniciata anch’essa in nero. Nuovi sono anche i cerchi ruota a cinque razze.
Medley offre un equipaggiamento da scooter di classe superiore. Tra le altre cose troviamo per esempio la funzione Start & Stop che, gestendo lo spegnimento del motore durante le soste al semaforo, contribuisce al contenimento dei consumi. Funzione che può essere disinserita. Altra novità del nuovo Model Year, l'introduzione di una nuova strumentazione TFT a colori da 5 pollici.
Di serie pure un nuovo supporto del bauletto posteriore (offerto tra gli accessori originali) che consente il montaggio senza l’aggiunta di ulteriori piastre di fissaggio. Non manca nemmeno l'ABS a doppio canale e sul fronte della sicurezza è presente il tilt sensor che in caso di caduta disattiva lo Start & Stop spegnendo il motore.
Due motorizzazioni
Piaggio Medley continua a caratterizzarsi per la sella, ampia anche nella porzione dedicata al passeggero, dotata di apertura elettrica comandata da pulsante sul manubrio. Il vano sottostante, da 36,2 litri, è in grado di accogliere due caschi jet. Nel cassetto del controscudo è presente il comando di apertura meccanica della sella e la porta USB. Due le motorizzazioni disponibili: 125 e 200 cc i-get, entrambe caratterizzate da consumi di carburante che si attestano a oltre 40 km/l.
Due gli allestimenti per lo scooter Piaggio: Medley è disponibile nei colori Nero Abisso e Bianco Cristallo, contraddistinti dall’abbinamento con la sella e il controscudo marrone, oltre a cerchi ruota in grigio. Medley S è invece disponibile in ben quattro varianti cromatiche: Bianco Cristallo, Nero Meteora, Blu Ardesia e Verde Minerale, tutti abbinati a dettagli e cerchi ruota verniciati in nero.
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).