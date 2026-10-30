KL rinnova la gamma scooter: Brera X 450 bicilindrico e tutte le novità di EICMA 2026

KL si presenta all'appuntamento di EICMA 2026 con una gamma aggiornata che include alcune importanti novità.

Nuova Brera X 450 bicilindrico

Si tratta di un nuovo scooter crossover che unisce prestazioni brillanti al comfort da grande GT. Il cuore pulsante di questo modello è un moderno motore bicilindrico da 398 cc in grado di erogare 31 kW (42,14 CV) a 7.500 giri al minuto, con una coppia di 42 Nm a 5.750 giri al minuto. La trasmissione è affidata al classico CVT.

La scheda tecnica racconta poi di una ruota anteriore da 17 pollici con pneumatico 110/70 e una posteriore da 14 pollici con pneumatico 150/70. Impianto frenante con un disco sia davanti e sia dietro. Altezza della sella di 810 mm e serbatoio con una capacità di 17,5 litri.

La dotazione di serie include anche uno schermo TFT touch da 9 pollici. Sulla bilancia lo scooter fa segnare 205 kg. Il prezzo? 6.290 euro.

Brera X 125

Novità anche per questo modello con un aggiornamento che riguarda la ciclistica, con una nuova configurazione delle ruote. Si passa infatti dalla precedente misura da 13 pollici (sia anteriore che posteriore) a un cerchio anteriore da 14 pollici e uno posteriore da 13 pollici.

KL Brera 125

Confermato il motore monocilindrico da 125 cc in grado di erogare 8,4 kW (11,42 CV), con una coppia di 11 Nm.

Brera 125

Debutta il nuovo Brera 125 che si rinnova sia nel look che nelle caratteristiche tecniche. Modello che va a sostituire l'attuale Brera +.

Modello che adesso offre un display TFT, un sistema avanzato keyless, manopole riscaldate e sistema di controllo pressione pneumatici. Abbiamo un motore monocilindrico da 124,8 cc in grado di erogare 7,3 kW (9,92 CV) con una coppia di 9,6 Nm.

KL Brera 125

Ruota da 14 pollici davanti e da 13 pollici dietro. Trasmissione CVT, serbatoio da 11,5 litri e peso di 148 kg.

A EICMA 2026 presenti anche...

Allo stand KL vedremo anche il Brera X 300, B-TRE e la gamma moto composta da Duel e Duel X.

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