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Kymco CV-X45: lo scooter adventure che vuole fare la moto

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45 minuti fa - Motore a vista e trasmissione a catena per il nuovo crossover

Motore a vista, trasmissione a catena e una ciclistica fuori dagli schemi: Kymco alza l'asticella degli scooter crossover con il nuovo CV-X45
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Gli scooter adventure ormai non sono più una novità, ma il nuovo Kymco CV-X45 prova a interpretare il segmento in maniera decisamente diversa. Non si limita a sfoggiare un look da fuoristrada, qualche protezione aggiuntiva e un manubrio largo: qui è proprio la meccanica ad avvicinarsi al mondo delle moto. A partire dal motore lasciato a vista, passando per la trasmissione finale a catena e arrivando a una ciclistica che introduce soluzioni piuttosto insolite per uno scooter.

Kymco CV-X45: a EICMA 2026 debutta lo scooter monocilindrico adventure

DESIGN: IL MOTORE DIVENTA PROTAGONISTA

Il primo elemento che salta all'occhio è proprio il propulsore, lasciato volutamente in bella vista anziché essere nascosto sotto le carene. Una scelta che cambia parecchio la percezione del CV-X45, rendendolo visivamente più vicino a una moto adventure che a un tradizionale maxi scooter, sensazione efatizzata anche dall'andamento ascendente delle plastiche nella sezione anteriore, soluzione molto in voga tra le moto adventure che richiama le navi del deserto dakariane. Anche il telaio segue un'impostazione di ispirazione motociclistica, mentre l'illuminazione utilizza tecnologia LED e comprende indicatori di direzione sequenziali. Ma le differenze più interessanti si nascondono sotto la carrozzeria.

LA TECNICA: 427 CC, TRASMISSIONE A CATENA E SISTEMA PTM

A spingere il CV-X45 troviamo un monocilindrico quattro valvole raffreddato a liquido da 427 cc, capace di sviluppare 34,4 CV (25,3 kW) a 7.500 giri/min e una coppia massima di 40 Nm a 5.000 giri/min. Il comando del gas è ride by wire e permette di scegliere fra le configurazioni Rain e Power. È prevista anche una modalità Power con disattivazione dell'ABS posteriore, pensata per affrontare i fondi a scarsa aderenza con maggiore libertà di gestione della frenata.

La particolarità più interessante, però, riguarda la trasmissione finale a catena, abbinata al sistema PTM (Pivoting Torque Management). Secondo Kymco, questa soluzione permette di gestire le forze generate dalla coppia in accelerazione, migliorando il comportamento della sospensione posteriore e contribuendo alla stabilità del veicolo.

Kymco CV-X45: forcella upside-down e cerchi da 15'' con gomme leggemente tassellate

CICLISTICA: PIÙ MOTO CHE SCOOTER?

Anche il comparto sospensioni segue la stessa filosofia. Davanti troviamo una forcella a steli rovesciati con doppia piastra di sterzo, mentre dietro lavora un monoammortizzatore con leveraggio multi-link, regolabile nel precarico. Le ruote sono da 15 pollici all'anteriore e 14 al posteriore, con pneumatici rispettivamente da 120/70 e 150/70. L'impianto frenante comprende un doppio disco davanti e un disco dietro, con ABS.

Interessanti anche le quote: 210 kg in ordine di marcia, interasse di 1.565 mm e sella a 800 mm. Numeri che raccontano uno scooter importante per dimensioni, ma con un'altezza della seduta relativamente contenuta rispetto all'immagine avventurosa. Il serbatoio ha una capacità di 13,5 litri.

Kymco CV-X45: il quadro strumenti chiaramente leggibile e ricco di informazioni

TECNOLOGIA E COMFORT: NON RINUNCIA ALLA PRATICITÀ

L'impostazione motociclistica non ha portato Kymco a dimenticare quello che ci si aspetta da uno scooter moderno. La dotazione comprende una strumentazione TFT, controllo di trazione disinseribile, cruise control, manopole riscaldabili e sistema keyless. Presente anche una presa USB-C per la ricarica dei dispositivi elettronici.

Sotto la sella trova spazio un vano dichiarato capace di ospitare un casco integrale o un modello adventure con frontino. Per chi vuole sfruttare maggiormente la vocazione turistica del mezzo, Kymco prevede inoltre barre protettive tubolari e portapacchi tra gli accessori.

Kymco CV-X45: lo scooter asiatico offre una buona ospitalità anche al passeggero

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Il Kymco CV-X45 si presenta quindi come una proposta piuttosto particolare nel panorama degli scooter crossover: meno legata alla semplice estetica adventure e più interessata a esplorare soluzioni tecniche di derivazione motociclistica. Resta naturalmente da capire quanto questa impostazione si tradurrà in un vantaggio concreto alla guida, soprattutto lontano dall'asfalto.

Prezzo e disponibilità per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati.

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Danilo Chissalé
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.

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