Nuova Triumph Tiger 900, l'abbiamo vista da vicino a EICMA 2026

Sullo stand Triumph a EICMA 2026 c'è una sorpresa, anche se ufficialmente di lei ''non si può dire nulla''. Parliamo della nuova Triumph Tiger 900, una delle moto più attese, attualmente bloccata sotto stretto embargo. Nonostante le schede tecniche restino per ora segrete, ci siamo avvicinati al modello esposto per provare a scoprire in anteprima cosa cambia su questa iconica enduro stradale della casa inglese.

Ecco la nuova Triumph Tiger 900

Basta uno sguardo attento per notare subito la prima fondamentale novità: la presenza dei radar, posizionati sia all'anteriore sia al posteriore. Un’aggiunta che segna un passo avanti importante per la Tiger 900, che va così ad arricchirsi con i più moderni sistemi di aiuto alla guida. Salendo in sella, le prime sensazioni confermano l'ottimo lavoro svolto sulla posizione di guida. L'ergonomia appare ben riuscita: la moto è molto stretta e presenta un manubrio alto, una combinazione che promette di renderla subito intuitiva e ben gestibile.

Al centro del ponte di comando spicca la nuova strumentazione, caratterizzata da un'interfaccia inedita rispetto al passato.

Un altro intervento riguarda un dettaglio che riguarda la gestione del calore. Per ovviare alle critiche legate al flusso termico generato dal propulsore a tre cilindri, Triumph ha introdotto nuovi deflettori nella zona del motore, studiati appositamente per schermare e contenere il calore prima che raggiunga il pilota, migliorando notevolmente il comfort nei lunghi viaggi.

Restano evidenti le differenze di impostazione tra la gamma Rally e la versione Pro. La prima conferma i caratteristici cerchi a raggi, ideali per l'off-road, mentre la Pro punta sui cerchi in lega, pensati per massimizzare la resa su asfalto. Anche se le specifiche definitive rimangono al momento un mistero da svelare, questa prima occhiata ravvicinata mostra una Tiger 900 matura e attenta ai dettagli.

Nuova Triumph Tiger 900, il video di EICMA 2026

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