EICMA

Nuova Triumph Tiger 900, l'abbiamo vista da vicino a EICMA 2026

Avatar di Filippo Vendrame,

25 minuti fa - La nuova enduro stradale si mostra in anteprima

Triumph prepara la nuova Tiger 900 che si fa vedere a EICMA
Benvenuto nello Speciale EICMA 2026, composto da 100 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario EICMA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Sullo stand Triumph a EICMA 2026 c'è una sorpresa, anche se ufficialmente di lei ''non si può dire nulla''. Parliamo della nuova Triumph Tiger 900, una delle moto più attese, attualmente bloccata sotto stretto embargo. Nonostante le schede tecniche restino per ora segrete, ci siamo avvicinati al modello esposto per provare a scoprire in anteprima cosa cambia su questa iconica enduro stradale della casa inglese.

Ecco la nuova Triumph Tiger 900

Basta uno sguardo attento per notare subito la prima fondamentale novità: la presenza dei radar, posizionati sia all'anteriore sia al posteriore. Un’aggiunta che segna un passo avanti importante per la Tiger 900, che va così ad arricchirsi con i più moderni sistemi di aiuto alla guida. Salendo in sella, le prime sensazioni confermano l'ottimo lavoro svolto sulla posizione di guida. L'ergonomia appare ben riuscita: la moto è molto stretta e presenta un manubrio alto, una combinazione che promette di renderla subito intuitiva e ben gestibile.

Al centro del ponte di comando spicca la nuova strumentazione, caratterizzata da un'interfaccia inedita rispetto al passato.

Un altro intervento riguarda un dettaglio che riguarda la gestione del calore. Per ovviare alle critiche legate al flusso termico generato dal propulsore a tre cilindri, Triumph ha introdotto nuovi deflettori nella zona del motore, studiati appositamente per schermare e contenere il calore prima che raggiunga il pilota, migliorando notevolmente il comfort nei lunghi viaggi.

Restano evidenti le differenze di impostazione tra la gamma Rally e la versione Pro. La prima conferma i caratteristici cerchi a raggi, ideali per l'off-road, mentre la Pro punta sui cerchi in lega, pensati per massimizzare la resa su asfalto. Anche se le specifiche definitive rimangono al momento un mistero da svelare, questa prima occhiata ravvicinata mostra una Tiger 900 matura e attenta ai dettagli.

Nuova Triumph Tiger 900, il video di EICMA 2026

VEDI ANCHE
Triumph Tiger 1200 2027: novità, versioni e prezzi
Nuova Triumph Tiger 1200: addio ruota da 21 pollici, ora la maxi inglese cambia filosofia
Moto Triumph, sconti e accessori inclusi: tutte le offerte di ottobre
Triumph, la nuova Adventure a 3 cilindri si mostra nelle foto spia
Tags
triumphnovità motoEICMA 2026

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Listino Triumph Tiger 900
AllestimentoCV / KwPrezzo
Tiger 900 GT 108 / 7914.795 €
Tiger 900 Rally Pro 108 / 7915.595 €
Tiger 900 GT Pro 108 / 7916.595 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Triumph Tiger 900 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Triumph Tiger 900
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Triumph
Triumph
EICMA 2026