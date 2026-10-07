Moto Triumph, sconti e accessori inclusi: tutte le offerte di ottobre

Triumph continua a proporre offerte dedicati a chi acquisterà le sue moto. Promozioni che possono essere sconti o accessori omaggio inclusi nel prezzo. Entriamo nei dettagli e andiamo a scoprire cosa propone la casa motociclistica per i suoi clienti in questo mese di ottobre 2026.
Triumph, offerte moto ottobre 2026
Partiamo dalla Tiger 900. Chi sceglierà Tiger 900 GT, GT Pro, Rally Pro, GT Alpine Edition o Rally Desert Edition riceverà incluso nel prezzo le borse laterali Expedition dal valore di 1.423 euro. In più Triumph offre 1.000 euro di vantaggi esclusivi.
Andiamo avanti e passiamo alla Tiger 1200. Per lei le borse laterali Expedition incluse nel prezzo del valore di 1.418 euro. Inoltre, anche su questo modello, 1.000 euro di vantaggi esclusivi. Passiamo alla Speed Twin 900 che offre 600 euro di vantaggi cliente. Chi sceglierà la Scrambler 900 potrà approfittare sempre di 600 euro di vantaggi esclusivi.
Triumph Scrambler 400 XC, tre i colori per la versione top: su base gialla, bianca o nera
Sulla Scrambler 400 X, invece, i vantaggi cliente scendono a 400 euro. Invece, 500 euro di vantaggi per chi sceglierà Scrambler 400 XC. Ancora, chi sceglierà Street Triple RS o RX potrà contare su ben 1.500 euro di vantaggi cliente. Su Speed Triple 1200 RS, Triumph offre incluso nel prezzo il terminale sportivo Akrapovič dal valore di 1.734 euro. In più, aggiunge ulteriori 1.000 euro di vantaggi cliente.
Per la Daytona 660, Triumph propone lo Sport Pack incluso nel prezzo, del valore di 1.386 euro. Cosa include?
- Coprisella passeggero
- Protezione serbatoio
- Parafango anteriore in carbonio
- Protezioni telaio
- Cupolino fumé
- Frecce dinamiche anteriori e posteriori
Per chi ama l'off-road, sulla gamma TF, l'azienda propone 1.000 euro di vantaggi esclusivi.
Per maggiori dettagli sulle promozioni, Triumph invita i clienti a contattare direttamente le concessionarie.
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).