Nuova Triumph Tiger 1200 2027 svelata a sorpresa con Sam Sunderland

Sam Sunderland parte per il giro del mondo in moto e svela in anteprima la nuova Triumph Tiger 1200 2027 con radar e look rinnovato

Se segui le grandi imprese su due ruote, la notizia del tentativo di giro del mondo in moto intrapreso da Sam Sunderland ti sarà già arrivata. Il due volte vincitore della Dakar è partito da Londra lo scorso 5 settembre con un obiettivo ambizioso: battere il record di circumnavigazione terrestre che resiste da oltre vent'anni. Ma al di là delle estenuanti ore di guida che il pilota britannico dovrà accumulare ogni giorno, la vera notizia riguarda la moto scelta per l'impresa.

Nelle prime immagini promozionali diffuse nei mesi scorsi, il costruttore britannico aveva mostrato una Tiger 1200 Rally Explorer nella classica livrea Red Bull (foto in basso). Le fotografie scattate alla partenza in notturna a Londra hanno però rivelato un mezzo completamente diverso. Sunderland sta infatti viaggiando in sella alla nuova generazione della Tiger 1200, confermando in modo evidente le forme dei prototipi già avvistati nei test su strada.

La Triumph Tiger 1200 Rally Explore che avrebbe dovuto guidare Sam Sunderland

Un muletto camuffato sotto la luce dei riflettori

Il dettaglio che salta subito all'occhio è il nuovo gruppo ottico anteriore, completamente ridisegnato, e la vera novità tecnica è rappresentata dal sensore radar posizionato subito sopra il faro, sotto il cupolino regolabile. Anche la zona posteriore presenta luci con uno stile differente rispetto al modello attualmente in listino. Secondo le indiscrezioni, il restyling per il 2027 concentrerà le sue novità principali sull'estetica e sulla dotazione elettronica, lasciando invece sostanzialmente invariata la base tecnica di motore e telaio.

Triumph Tiger 1200 2027, le novità nel frontale

Diciannovemila chilometri in meno di 19 giorni

Per superare il primato attuale, stabilito oltre vent'anni fa e fissato in 19 giorni, 8 ore e 25 minuti, Sunderland dovrà coprire più di 29.000 chilometri attraverso cinque continenti. Un'impresa che impone una media di quasi 1.600 chilometri al giorno, tradotti in circa 17 ore quotidiane trascorse in sella.

L'itinerario si articola su sei tappe principali: partenza da Londra fino a Istanbul, poi il trasferimento nel sud-est asiatico tra Bangkok e Kuala Lumpur, la traversata dell'Australia da Perth a Sydney e il passaggio in Nuova Zelanda. Successivamente, la frazione più lunga vedrà il pilota attraversare il Nord America da Vancouver a Montreal, prima dell'ultimo tratto che da Casablanca lo riporterà a Londra.

Il regolamento prevede che il cronometro si fermi soltanto durante gli spostamenti navali o aerei, ma non nei percorsi su strada, dove il tracciato deve toccare due punti antipodali e soprattutto essere affrontato interamente con la stessa motocicletta.

Triumph Tiger 1200 2027 con Sam Sunderland alla partenza del giro del mondo

Una prova di resistenza per uomo e macchina

Il tentativo rappresenta una prova fisica e mentale complessa, arrivata dopo uno stop forzato nel 2025, causato da un brutto infortunio alla schiena subito dal pilota. Parlando delle difficoltà che lo attendono lungo la strada, Sam Sunderland ha spiegato:

“Una delle parti più dure di questa sfida per me è sicuramente il chilometraggio che dobbiamo coprire. Guiderò per 17 ore al giorno, una giornata dopo l'altra, per molti giorni di fila. Sento che l'accumulo di stanchezza si farà sentire e sarà decisamente dura.”

Da parte sua, la casa di Hinckley sfrutta l'occasione per mettere alla frusta la nuova maxi endurona prima del debutto sul mercato. Nick Bell, responsabile marketing di Triumph Motorcycles, ha commentato:

“La portata della sfida di Sam con Red Bull è straordinaria. Coprire oltre 18.000 miglia attraverso cinque continenti in meno di 19 giorni metterà a durissima prova sia il pilota sia la moto, il che rende la Tiger 1200 Rally Explorer la scelta naturale per questo tentativo, e Sam ha tutte le carte in regola per riuscirci.”

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