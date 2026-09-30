Triumph all-in per il 2027: nuove Tiger 900 e 1200, Street Triple 798 e la piccola Bonneville

Nel poker, l'all-in è la mossa dell'''O la va, o la spacca'', può essere giocata quando ormai non si ha più nulla da perdere o per intimorire l'avversario alzando in maniera sconvolgente la posta in palio. Nel caso di Triumph direi che siamo più verso la seconda ipotesi.

La Casa di Hinckley scopre le sue carte per la stagione motociclistica 2027 e, senz'altro, ha un'ottima mano da giocare. Arriveranno infatti profondamente rinnovate le Tiger 900 e 1200, la naked sportiva Street Triple e la nuova porta d'accesso alla gamma classic, ovvero la Bonneville T40.

Se da un lato Triumph ha deciso di mostrarci il menù, dall'altro lato ci nasconde gli ingredienti delle sue portate, almeno per il momento. Infatti, la comunicazione completa di tutti i dettagli (novità, schede tecniche etc) verrà scaglionata da oggi fino a dopo EICMA 2026, dove le moto saranno esposte ma ancora avvolte nel mistero.

Nuovo look per le Tiger

Nuova Triumph Tiger 1200 Rally Explorer

Partiamo dalle moto adventure. La gamma Tiger si è sempre aggiornata ''in coppia'' e anche questa volta così sarà. In attesa di scoprire tutti i dettagli tecnici possiamo senz'altro notare il nuovo look, già anticipato da Triumph (più o meno volontariamente) fornendo una Tiger 1200 nuova di zecca a Sam Suderland per il suo tentativo di giro del mondo, purtroppo recentemente interrotto. Il frontale è stato completamente ridisegnato su entrambe per lasciar posto al radar anteriore, posizionato appena sotto al plexiglas regolabile, ciò ci da la certezza della presenza del cruise control adattivo su entrambi i modelli.

Nuova Triumph Tiger 900 Rally Pro 2027

Altra novità, sulla 1200 Rally - come anticipato sulle nostre pagine - sparisce l'anteriore da 21'' a raggi, ridotto nel diametro a 19'' per migliorare il comportamento su strada e rendere la maxi più efficace e facile da guidare. Confermato per entrambe, invece, il posteriore da 17'' invece di quello da 18, come ormai in voga su tante enduro, anche per le versioni Rally.

Nuova Street Triple: più potente, leggera e aggressiva nel look

Triumph Street Triple 798 2027

Dopo anni trascorsi nel solco delle generazioni precedenti, il nuovo aspetto della naked a tre cilindri sportiva inglese ci comunica una cosa: rivoluzione. Più moderno e aggressivo l'aspetto, più potente efficace e tecnologica che mai la moto, almeno secondo quanto dichiarato da Triumph. La Street Triple 798 - questo il nome completo - beneficerà dell'ultima evoluzione del ''Triple'' messa a punto per il Mondiale Moto2, di cui Triumph è fornitore unico per i motori. Inutile dire che l'esperienza raccolta nella categoria - ma anche in Supersport - ha contribuito all'aggiornamento della ciclistica, che però è ancora sotto segreto... portate un po' di pazienza.

La più piccola delle ''Bonnie''

Nuova Triumph Bonneville T40

Che le piccole cilindrate siano state un ottimo moltiplicatore di vendite per Triumph è innegabile, la famiglia delle piccole monocilindriche - che per ultime ha accolto Tracker e Thruxton 400 - è un successo in Italia e non solo. Mancava giusto lei, l'emblema: la Bonneville. Ora c'è, nome completo Bonneville T40, ma non pensate sia l'ennesimo rimescolamento di componenti e grafiche, rispetto alla altre sorelline di pari cilindrata le differenze sono molto di più di quello che ci si possa immaginare... Quanto di più? Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo a lei dedicato.

VEDI ANCHE