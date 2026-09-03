Cosa ha spinto Triumph ad entrare nel modo off-road? Scoprilo nella docuserie in uscita oggi

Triumph racconta il dietro le quinte del suo ingresso nel mondo dell’off-road con ALL IN, una docuserie in quattro episodi dedicata allo sviluppo della gamma TF e al debutto della Casa di Hinckley nelle competizioni di Motocross, Enduro e Cross Country.
Quattro episodi da vedere... con calma
Il primo episodio sarà dispobile a partire da oggi 3 settembre alle 19:00 sul canale YouTube ufficiale di Triumph Motorcycles. Gli altri tre usciranno sempre sulla piattaforma di streaming video con cadenza mensile. I quattro episodi seguiranno altrettanti momenti della storia off-road del marchio: dalla decisione di entrare nel settore alle prime gare e ai risultati nel Motocross, fino alle competizioni EnduroGP, SuperEnduro ed Extreme Enduro.
A raccontare questa evoluzione sono alcuni dei protagonisti del progetto, tra cui Ricky Carmichael, Ivan Cervantes, Jonny Walker, Jordon Smith e Mikkel Haarup, insieme ai tecnici e ai responsabili del programma racing Triumph.
Il secondo episodio, “Mentalità vincente”, sarà dedicato alle prime vittorie e ai podi conquistati da Triumph nel Motocross, Supercross e MX2. Il terzo, “Oltre ogni limite”, si concentrerà invece sull’Enduro e sulle prestazioni della gamma TF-E, mentre l’ultimo episodio, “Verso il gradino più alto”, guarderà al futuro del progetto racing e agli obiettivi della Casa britannica nell’off-road.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|TF-E TF 250-E
|42 / 30
|11.195 €
|TF-E TF 450-E
|58 / 43
|11.795 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Triumph TF-E visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Triumph TF-E
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.