Cosa ha spinto Triumph ad entrare nel modo off-road? Scoprilo nella docuserie in uscita oggi

Quattro episodi (il primo oggi alle 19:00) raccontano le tappe che hanno portato all'esordio e alle prime vittorie in offroad per il brand inglese

Triumph racconta il dietro le quinte del suo ingresso nel mondo dell’off-road con ALL IN, una docuserie in quattro episodi dedicata allo sviluppo della gamma TF e al debutto della Casa di Hinckley nelle competizioni di Motocross, Enduro e Cross Country.

Quattro episodi da vedere... con calma

Triumph TF 250-X in piega

Il primo episodio sarà dispobile a partire da oggi 3 settembre alle 19:00 sul canale YouTube ufficiale di Triumph Motorcycles. Gli altri tre usciranno sempre sulla piattaforma di streaming video con cadenza mensile. I quattro episodi seguiranno altrettanti momenti della storia off-road del marchio: dalla decisione di entrare nel settore alle prime gare e ai risultati nel Motocross, fino alle competizioni EnduroGP, SuperEnduro ed Extreme Enduro.

A raccontare questa evoluzione sono alcuni dei protagonisti del progetto, tra cui Ricky Carmichael, Ivan Cervantes, Jonny Walker, Jordon Smith e Mikkel Haarup, insieme ai tecnici e ai responsabili del programma racing Triumph.

Il secondo episodio, “Mentalità vincente”, sarà dedicato alle prime vittorie e ai podi conquistati da Triumph nel Motocross, Supercross e MX2. Il terzo, “Oltre ogni limite”, si concentrerà invece sull’Enduro e sulle prestazioni della gamma TF-E, mentre l’ultimo episodio, “Verso il gradino più alto”, guarderà al futuro del progetto racing e agli obiettivi della Casa britannica nell’off-road.