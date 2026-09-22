Una nuova Triumph Rocket 3 sta arrivando: radar e più elettronica per la power cruiser

Pare che sia in sviluppo una nuova generazione della Triumph Rocket 3, almeno così appare dalle foto spia condivise dai colleghi di Speedweek. Le immagini mostrano un prototipo della moto che presenta alcune interessanti novità che non sono solamente estetiche.

Nuova Triumph Rocket 3 con più elettronica

La power cruiser la possiamo considerare come l'ammiraglia di casa Triumph. Questo modello, però, ha bisogno di un aggiornamento dato che l'attualmente generazione è su strada dal 2019. In questi anni, Triumph ha costantemente apportato piccoli miglioramenti alla sua Rocket 3, soprattutto a livello di motore. Oggi, serve però un rinnovamento più profondo che probabilmente sta arrivando come mostrano questi scatti spia.

Triumph Rocket 3, foto spia

Da quello che si può osservare al momento, la modifica più evidente riguarda la parte anteriore, sebbene il design della moto che vediamo protagonista delle immagini sia ancora provvisorio. La novità più evidente è la presenza di un modulo radar, che probabilmente servirà da base per il cruise control adattivo e l'assistente alla frenata d'emergenza. Triumph introdurrà questo sistema anche sulle gamme Tiger 900 e 1200 questa primavera.

Anche i gruppi ottici della Rocket 3 sono in fase di riprogettazione, sebbene il design non sembri ancora quello definitivo. In ogni caso, gli attuali e caratteristici doppi fari rotondi sono ormai superati. La forcella anteriore suggerisce che in futuro verrà adottato un sistema di sospensione semi-attiva. La nuova generazione sarà dotata pure di un manubrio più alto per migliorare l'ergonomia. Andando avanti, il serbatoio, ridisegnato, si integra perfettamente con la sella, anch'essa riprogettata. C'è anche una nuova strumentazione con schermo TFT.

Triumph Rocket 3, foto spia

Inoltre, dove attualmente si trova il fanale posteriore, in futuro verrà installato un modulo radar aggiuntivo, presumibilmente per monitorare il traffico alle spalle della moto e avvisare il pilota, ad esempio, della presenza di veicoli nell'angolo cieco. Si tratta di una soluzione tecnica già adpttata da marchi come BMW e Ducati.

Dietro, le immagini mostrano una sospensione completamente ridisegnata. Complessivamente sembra di vedere una futura versione GT, maggiormente orientata al turismo. Per quanto riguarda il motore, non sappiamo se ci saranno novità per il ''mostruoso'' 3 cilindri di quasi 2,5 litri di cilindrata in grado di erogare ben 182 CV.

Debutto?

I molti elementi provvisori del prototipo fanno pensare che lo sviluppo sia ancora in corso. Per questo, si specula che la presentazione possa tenersi il prossimo anno.

Fonte: Speedweek

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