Triumph Originals 2026, aperte le votazioni: l'Italia sfida 6 Paesi con la Dune 400

Triumph Originals è una particolarissima competizione globale organizzata da Triumph Motorcycles dedicata alle moto custom. Il tema dell'edizione 2026 è ''Time Capsule''. Sette Team Triumph, provenienti da tutto il mondo si daranno battaglia per creare una special basata su un modello a scelta della gamma Scrambler (modelli Scrambler 400 X, 400 XC, 900, 1200 X e 1200 XE). I sette Paesi coinvolti in Triumph Originals 2026 sono Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Spagna, Cina, Canada e Italia.

La competizione fa adesso un ulteriore passo avanti dato che sono state aperte le votazioni.

Gli appassionati di scrambler e custom possono esprimere il proprio voto all'interno di una sezione dedicata del sito Triumph dove sarà possibile trovare anche foto e tutte le informazioni sui modelli in gara (cliccate qui). Le votazioni si chiuderanno il 22 settembre. Il vincitore sarà annunciato entro la fine dell'anno.

7 team in gara

I voti del pubblico saranno combinati con i voti di una giuria di esperti, tra cui c'è Steve Sargent, responsabile prodotto di Triumph Motorcycles. Tra gli altri membri della giuria, troviamo anche Chase McQueen, nipote di Steve McQueen, autore di bestseller e giornalista Eric Hendricx, Satoshi, co-fondatore e capo meccanico della leggendaria Fonk Motorcycles in Giappone, e il giornalista motociclistico tedesco Rolf Henniges, fondatore della rivista FUEL.

Triumph Originals 2026 Regno Unito

Ogni team partecipante ha selezionato un'azienda con cui collaborare allo sviluppo di un concept completamente originale. Motos Illimitées (Canada) e FCR Original (Francia) hanno optato per la Scrambler 1200 XE. La cinese BVL Garage ha scelto una Scrambler 900 per il suo modello custom, così come la britannica Stockwell Design. Infine, Triumph Columbia River (USA) ha scelto una Scrambler 1200 X per la sua realizzazione, mentre la spagnola Tamarit Motorcycles ha optato per una Scrambler 400 XC. E l'Italia?

Il progetto del team italiano

Guardando al team italiano, per la gara è stata scelta la Scrambler 400 XC. Il lavoro portato avanti ha permesso di creare Dune 400 che reinterpreta lo spirito autentico delle Scrambler originali fondendolo con l'estetica e il fascino delle leggendarie moto da corsa del deserto degli anni '80 e '90.

Triumph Originals 2026 Italia

Il progetto si distingue per una serie di componenti sviluppati specificamente per esaltarne l'identità off-road: carene laterali protettive ispirate alle moto da rally, un parabrezza più ampio, protezioni tubolari anticaduta, uno scarico alto, pneumatici tassellati e una livrea color sabbia che evoca immediatamente i vasti paesaggi desertici da cui la moto prende il nome. ''Dune 400 rappresenta la visione di una moderna Scrambler: non una moto da esposizione estrema, ma una motocicletta pratica, replicabile e pronta all'uso, progettata per abbandonare i percorsi convenzionali, abbracciare nuove avventure e riscoprire il brivido dell'esplorazione senza limiti''.

VEDI ANCHE

Tags