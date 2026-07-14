Triumph Speed Twin 1200 TFC: esclusiva, potente e in serie limitata

Triumph ha presentato qualcosa di davvero speciale. Si tratta della nuova Speed Twin 1200 TFC e cioè il quinto modello della gamma Triumph Factory Custom dopo Thruxton TFC, Rocket 3 TFC e le due edizioni Bobber TFC. Si tratta di moto che si caratterizzano per dettagli estetici esclusivi e componenti di altissima qualità.

Triumph Speed Twin 1200 TFC

Esclusiva e in serie limitata

Anche il quinto modello gamma Triumph Factory Custom sarà proposto in edizione limitata. Complessivamente ne saranno prodotte 750 unità. Ogni Speed Twin 1200 TFC è contrassegnata da un numero di serie inciso al laser accanto al logo TFC sulla piastra di sterzo superiore in alluminio lavorato dal pieno, ed è proposta ai clienti con un Certificato di Autenticità.

Ogni dettaglio è stato rifinito con la massima cura. La qualità artigianale di questo modello è ulteriormente sottolineata dai dettagli in fibra di carbonio lucida, inclusi parafanghi, pannelli laterali con branding TFC e protezioni tallone.

Triumph Speed Twin 1200 TFC

Look sportivo e componentistica premium

La nuova Triumph Speed Twin 1200 TFC evolve il look della Speed Twin 1200 che già conosciamo e adotta semimanubri ribassati, la piastra superiore in alluminio ricavata dal pieno e le pedane arretrate. Il tutto permette una posizione di guida più sportiva, migliorando il coinvolgimento del pilota e il controllo della moto.

Questo modello si riconosce pure per dettagli in Obsidian Gold e l'utilizzo della fibra di carbonio per parafanghi anteriore e posteriore, protezioni tallone e pannelli laterali scolpiti. Look total black, invece, per i foderi forcella, la corona posteriore, le piastre di comando, i carter motore e i silenziatori Akrapovič. Pure la sella monoposto è nera.

Triumph Speed Twin 1200 TFC

La moto adotta poi indicatori di direzione anteriori e posteriori a LED con stelo corto e il classico faro anteriore circolare a LED.

Per la nuova Speed Twin 1200 TFC, Triumph ha scelto solamente componentistica premium. Al telaio a culla in acciaio tubolare sono abbinate a sospensioni Öhlins completamente regolabili all’anteriore e al posteriore, rifinite in nero con piedini forcella anodizzati oro.

C'è poi un impianto frenante con pinze Brembo Stylema, abbinate a una pompa radiale Brembo e a una leva MCS regolabile. La moto sfoggia anche cerchi in allumino a sette razze con pneumatici Metzeler Racetec RR K3. Il peso in ordine di marcia è di 214 kg.

Motore

Il cuore pulsate è un motore bicilindrico di 1.200 cc in grado di erogare 105 CV a 7.750 giri al minuto e 112 Nm di coppia a 4.250 giri al minuto. Il sound del motore è amplificato dalla presenza dei doppi silenziatori Akrapovič in titanio.

Triumph Speed Twin 1200 TFC

Speed Twin 1200 TFC offre il Triumph Shift Assist che consente cambi marcia estremamente rapidi senza utilizzo della frizione.

Elettronica

C'è pure il comando dell’acceleratore ride-by-wire e il pilota potrà contare sulle modalità di guida Sport, Road e Rain. La modalità Road fornisce una connessione diretta e intuitiva con la moto, mentre la modalità Sport rende la risposta dell’acceleratore più immediata e ottimizza l’intervento del controllo di trazione per un comportamento più dinamico.

Non mancano diversi sistemi di sicurezza come l’ABS Cornering e il Traction Control. Entrambi sono stati ottimizzati e in curva monitorano l’angolo di piega, la velocità e il livello di aderenza disponibile, assicurando prestazioni coerenti sia in frenata sia in accelerazione, con la moto dritta o inclinata, intervenendo solo quando necessario e nel modo più fluido possibile.

Triumph Speed Twin 1200 TFC

Speed Twin 1200 TFC mette a disposizione un ampio display LCD di facile lettura, affiancato da uno schermo TFT a colori controllabile tramite comandi intuitivi sul manubrio. C'è anche una presa USB-C.

Prezzo

Quanto costa la nuova ed esclusiva Triumph Speed Twin 1200 TFC? 22.095 euro con le prime consegne previste a partire da ottobre.

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