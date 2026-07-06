Triumph presenta le colorazioni 2027: più stile per Tiger, Rocket e Speed

Arrivano nuove colorazioni per alcuni modelli della gamma Triumph, in occasione del lancio del Model Year 2027. Sono complessivamente 6 i modelli dotati delle nuove livree che saranno disponibili a partire dal mese di settembre. Entriamo subito nei dettagli.

Tiger Sport 600

Con il Model Year 2027, arriva la nuova colorazione in Sapphire Black, disponibile insieme alla versione standard in Graphite e all’opzione premium in Cosmic Yellow. La nuova livrea prevede alcuni accenti in Racing Yellow a contrasto, oltre a una grafica sul serbatoio dedicata.

Tiger Sport 600

Tra le altre novità del nuovo Model Year, all’interno della gamma Genuine Triumph Accessories, sono inoltre disponibili valigie laterali e top case coordinati in Sapphire Black, insieme a un puntale Graphite con dettagli in Racing Yellow.

Speed 400 & Scrambler 400 X

Speed 400 si arricchisce di una nuova opzione bicolore in Racing Red e Pewter Grey, contraddistinta da una fascia diagonale sul serbatoio in Phantom Black e dal grande badge triangolare Triumph. Le precedenti colorazioni rimangono sempre a disposizione.

Speed 400

Per Scrambler 400 X arriva la nuova colorazione Matt Pewter Grey e Matt Khaki Green con parafanghi e carrozzeria in Phantom Black. Restano in gamma anche la versione standard in Phantom Black & Silver Ice e la configurazione premium in Baja Orange & Aluminium.

Speed Triple 1200 RS

Andando avanti, su Speed Triple 1200 RS 2027 debutta la nuova combinazione Jet Black e Maui Blue. Si caratterizza per la presenza di un serbatoio bicolore, su base Jet Black e Maui Blue, con grafica RS in Tangerine Orange e coprisella in Maui Blue.

Speed Triple 1200 RS

Dettagli in Tangerine Orange caratterizzano il puntale, mentre la carrozzeria e la cornice del faro sono in Jet Black. Questa configurazione può essere ulteriormente personalizzata con il cupolino colorato in Maui Blue con grafica RS in Jet Black, disponibile tra gli Accessori Originali Triumph. Resta disponibile sul mercato anche l’opzione in Granite & Diablo Red.

Rocket 3

Sono ben 4 i nuovi abbinamenti che Triumph ha introdotto co il Model Year 2027. In particolare, su Rocket 3 Storm GT sarà disponibile nella configurazione Mineral Grey & Diablo Red, nella quale la presenza scenica della Rocket viene enfatizzata dalle finiture metallizzate e dai dettagli sportivi. Inoltre, il serbatoio in Mineral Grey presenta la grafica Storm in Diablo Red su una fascia Sapphire Black, in perfetta armonia con le altre finiture della livrea.

Rocket 3 GT + R

C'è poi la nuova colorazione Sapphire Black e Base Marine: contraddistinta dal serbatoio in Base Marine, questa opzione integra la grafica Storm in Sandstorm su una fascia curva in Sapphire Black, con ulteriori dettagli in Base Marine e Sandstorm.

Invece, su Rocket 3 Storm R arrivano le due nuove colorazioni bi-colore: entrano nella gamma 2027 Ironstone & Storm Grey e Sapphire Black & Graphite con dettagli in Baja Orange.

In particolare, la prima è contraddistinta dalle particelle ramate presenti nella finitura in Ironstone che vengono enfatizzate dalla marcata fascia Graphite che ricorda una freccia, mentre la seconda proposta presenta il serbatoio in Sapphire Black e Graphite, suddiviso da una vistosa fascia in Baja Orange. Entrambe le opzioni condividono la carrozzeria in Sapphire Black e finiture opache.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/07/2026