Hinckley sta finalizzando la messa a punto della piccola modern-classic e gli avvistamenti dei prototipi continuano
Triumph Bonneville 400 - Non molto tempo fa abbiamo riferito del primo avvistamento della Bonnie 400, probabilmente il modello ''A2'' più importante della gamma modern-classic di Hinckley. Con l'avanzare dei collaudi si moltiplicano anche le foto-spia che circolano in rete. Le abbiamo raccolte nella gallery di questo articolo, mentre tutto quello che sappiamo per ora della tecnica lo trovate qui.
Triumph Bonneville 400, sbucano altre foto spia. La moto appare molto curata. Bello il basamento color alluminio
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Pubblicato da Fabio Meloni, 16/04/2026
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