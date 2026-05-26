Triumph Originals 2026: sette Paesi in gara per la Scrambler perfetta

Triumph Originals, per chi non lo sapesse, è la sfida globale di Triumph Motorcycles dedicata alle moto custom. Si tratta di un evento molto particolare che torna anche nel 2026 e questa volta con un'edizione dal tema identificato com “Time Capsule”.

Al via la sfida internazionale di customizzazione

Come si svolge la Triumph Originals? Nei prossimi mesi, Sette Team Triumph, provenienti da tutto il mondo si daranno battaglia per creare una special basata su un modello a scelta della gamma Scrambler (modelli Scrambler 400 X, 400 XC, 900, 1200 X e 1200 XE). Dovranno reinterpretare la moto con design e dettagli all'avanguardia. In questa competizione ci sarà anche l'Italia. Infatti, i sette Paesi coinvolti in Triumph Originals 2026 sono Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Spagna, Cina, Canada e Italia.

Triumph Scrambler 400 XC, rispetto alla versione X ha un allestimento più ricco in chiave offroad

Ogni team partecipante ha selezionato un'azienda con cui collaborare allo sviluppo di un concept completamente originale, ''scegliendo un decennio significativo o un periodo-chiave della storia della gamma Scrambler, catturandone lo stile e lo spirito in un modello unico nel suo genere''.

La parola ai giudici e al pubblico

I team in gara presenteranno la propria custom durante l'estate, quando una giuria di esperti di design valuterà i progetti. Successivamente, le 7 Scrambler in gara saranno poi sottoposte al voto del pubblico. I voti saranno poi sommati per determinare il vincitore di Triumph Originals 2026. La proclamazione è attesa per l'autunno. Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, ha così commentato il via di questa particolarissima competizione internazionale.

Il concorso Triumph Originals offre un palcoscenico globale per celebrare non solo l’eccellenza ingegneristica delle nostre moto, ma anche il fascino dei modelli Scrambler. La loro eredità straordinaria ha influenzato sia la cultura sia il mondo delle competizioni, a partire dai desert sled essenziali degli anni Cinquanta fino ad arrivare alle spettacolari produzioni cinematografiche degli anni Duemila. La gamma Scrambler, scelta da icone come Steve McQueen e James Bond, offre quindi un passato ricco di spunti e non sarà certamente facile per i sette Team coinvolti scegliere tra così tanti momenti storici.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/05/2026