Scrambler 400 X: la piccola che gioca da grande. La prova completa

In un mercato invaso da moto “di accesso” spesso ridotte all’osso per contenere i costi, la Triumph Scrambler 400 X spicca come un'eccezione. Bella da vedere, solida da guidare, sorprendentemente ben fatta, specialmente se si pensa a quanto viene venduta. Sì, è pensata anche per i neopatentati, ma non si sente assolutamente “piccola”. Anzi, sembra (ed è) una vera modern classic Triumph, con finiture curate e un comportamento dinamico che ti fa dimenticare la cilindrata. Il suo “Cool Factor”? La maturità e ora vi spiego il perché, dai che si va!

Non servono troppi giri di parole: questa Scrambler 400 X è una vera Triumph. Le linee classiche, lo scarico alto (e pazienza se non è tutto alto, si sta più freschi), la sella a cannoncini e faro tondo con tanto di griglia protettiva parlano il linguaggio delle sorelle maggiori, dalla Scrambler 900 o 1200. Ma avvicinandosi il castello non crolla: comandi ben rifiniti, verniciature impeccabili, serbatoio in metallo, strumentazione mista analogico-digitale ben integrata.

Triumph Scrambler 400 X, il look è uno dei suoi punti di forza

I parafanghi in plastica? Da qualche parte bisognava pur rinunciare per contenere i costi, ma alla vista e al tatto non fanno storcere il naso. L’unica cosa che avrei preferito per un look da vera scrambler è la possibilità di avere dei cerchi a raggi, non presenti nemmeno tra gli optional.

Il cuore pulsante è un monocilindrico da 398 cc, progettato da Triumph e prodotto in India in collaborazione con Bajaj. E non storcete il naso: questo motore ha carattere, vibra il giusto e regala una spinta sorprendente ai medi regimi. I 40 CV a 8.000 giri non sembrano pochi, grazie alla rapportatura corta e a una curva di coppia – 37,5 Nm a 6.500 giri il valore di picco - ben studiata, il più possibile “piatta” come sulle altre classiche con motore bicilindrico.

Triumph Scrambler 400 X, il monocilindrico è raffreddato a liquido

Così facendo, il mono di Triumph risulta guizzante in città, quando c’è da svicolare nel traffico ma pronto anche nel misto, dove spinge con credibilità ai medi e alti regimi. Il rovescio della medaglia è che in autostrada ha il “fiato corto”, a 130 km/h è bello su di giri, e le vibrazioni si fanno più intense, ma non nasce certo per macinare 4-500 km al giorno in autostrada questa Scrambler 400X. Consumi? Con una guida normale si sta tranquillamente sopra i 25 km/l, con un po’ di attenzione vi viaggia serenamente attorno ai 28-30 km/l su strada extraurbana.

Telaio misto trave/perimetrale, telaietto posteriore imbullonato, forcellone robusto, forcella rovesciataShowada 43 mm e monoammortizzatore regolabile nel precarico con 150 mm di escursione: niente effetti speciali per la Scrambler 400X, ma una base solida per disimpegnarsi a dovere nelle situazioni più varie, dal quotidiano all’esplorazione (leggera, l’escursione ridotta delle sospensioni e i cerchi in lega da preservare non vi faranno azzardare troppo).

Triumph Scrambler 400 X, il disco anteriore da 320 mm è morso da una pinza radiale

A frenare i 179 kg in ordine di marcia ci pensa l’impianto frenante ByBre, con disco da 320 mm e pinza radiale all’anteriore e disco da 260 mm con pinza flottante dietro, l’ABS è disinseribile al posteriore, così come il controllo di trazione.

L’assetto è sorprendentemente sostenuto, la entry di Triumph non è la classica moto “mollacciona, anzi, grazie al setting rigido diventa precisa e piacevole da guidare anche nel guidato a passo spigliato. Attenzione a non fraintendere, la Scrambler 400 X dà confidenzae comfort anche sullo sconnesso, più di quanto ci si possa aspettare da una naked. La dinamica di guida è quella tipica delle moto con anteriore da 19”, meglio guidarla rotonda e gedere della stabilità in piega, con tanto feeling trasmesso dagli pneumatici Metzeler di primo equipaggiamento. Adeguata alle prestazioni la frenata, con il mordente all’anteriore volutamente poco aggressivo per consentirne l’utilizzo anche in off-road senza che l’ABS entri in allarme.

Triumph Scrambler 400 X, la posizione in sella è adatta anche ai più alti

Ottima anche la posizione in sella: comoda, eretta, con manubrio largo e sella a 835 mm da terra, che aiuta i più alti a stare comodi. Stavolta è penalizzato chi è più corto di gamba, se siete sotto al metro e settanta ma non volete rinunciare allo stile e alle qualità dinamiche delle piccole inglesi c’è la versione stradale Speed 400, dato che non è prevista una sella ribassata.

In città con il manubrio alto e largo e l’ottimo raggio di sterzata sembra di stare in sella ad una bici tanto è maneggevole. Il traffico non rappresenta un problema e, se proprio non si riesce a sgattaiolare tra le auto in coda, usare frizione e cambio di continuo non è un problema dato che entrambi sono leggeri e puntuali nel funzionamento.

Triumph Scrambler 400 X, in offroad si dimostra giocosa e facile

E il fuoristrada? Come dicevo prima, alla piccola inglesina mancherebbero giusto qualche mm in più di corsa alle sospensioni e dei cerchi a raggi per azzardare qualcosa in più rispetto alla canonica strada bianca, peccato perché quando ci si alza sulle pedane l’ergonomia non è poi così male per non essere una specialistica e c’è la possibilità di disinserire l’ABS e il controllo di trazione per “giocare” se ne si è capaci.

Pregi Difetti Look da vera Triumph Niente cerchi a raggi Dotazione completa Vibrazioni a regimi alti Motore brillante Sella un po’ alta per chi è sotto i 170 cm Dinamica di guida Ottima qualità costruttiva

Per chi è?

Triumph Scrambler 400 X, vista laterale della entry level inglese

La Scrambler 400 X è perfetta per i neopatentati A2 che non vogliono una moto “giocattolo”. È l’ideale anche per chi torna in moto dopo anni di stop e cerca una compagna versatile e bella da vedere, o per chi desidera una seconda moto più leggera senza rinunciare al piacere della guida.

Triumph Scrambler 400 X: Cool Factor

Riassumendo, il CoolFactor della Triumph Scrambler 400 X, è la maturità perché ha il fascino delle moto retrò (mature), ha una dotazione completa e, nonostante sia una entry level, non fa mancare nulla in termini di dotazioni, performance e dinamica di guida al motociclista più esperto. .

Triumph Scrambler 400 X, a passeggio si conduce in facilità

Il prezzo della Triumph Scrambler 400 X parte da 6.395 euro f.c. Una cifra che, considerando dotazione, qualità percepita e il blasone del marchio, suona più che giusta. È una delle entry-level più sensate, belle e meglio equipaggiate oggi disponibili. Ovviamente non mancano numerosi accessori per personalizzarne l’aspetto o renderla più funzionale. Un esempio? Borse laterali, portapacchi, ma anche un piccolo plexiglass o il parafango alto per un look ancor più votato al fuoristrada. Per la lista completa vi invito a consultare il sito ufficiale

