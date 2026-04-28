Triumph Triple Days: tre giorni per provare su strada i nuovi modelli 2026

Triumph lancia i primi Triple Days: tre giorni di porte aperte — venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio — in tutte le concessionarie aderenti, dedicati alla presentazione e alla prova su strada delle novità 2026.

Quali modelli provare: dalle classiche alle naked sportiveù

Tracker e Thruxton 400 tra le protagoniste dei demo ride

Tre i modelli protagonisti dei test ride. La Tracker 400 porta in strada le suggestioni del flat track con il monocilindrico TF-Series aggiornato a 42 CV a 9.000 giri/min, al suo fiaco ci sarà anche la cafe' racer Thruxton 400,qui la prova di entrambe. Salendo di cilindrata troviamo la crossover Tiger Sport 660 di seconda generazione, che si presenta con un nuovo tre cilindri da 95 CV e un look più aggressivo e carenature riporogettate per offrire un riparo migliore, e la Trident 660, che evolve in termini di prestazioni e presenza su strada, mantenendo il carattere accessibile e il design ''timeless'' che l'hanno resa un riferimento di categoria, avvicinandosi nell'aspetto alla sorella maggiore Trident 800.

Ovviamente, oltre alle moto già citate, saranno presenti anche la Trident 800 e la sportivissima Street Triple 765 RX, oltre all'intera famiglia Modern Classics di nuova generazione.

Triumph Trident 660 2026

L'iniziativa è nazionale: è consigliabile verificare in anticipo gli orari della propria concessionaria e prenotare un orario per il demo ride. Puoi cercare il dealer più vicino a te seguendo questo link: triumphmotorcycles.it/rivenditori/dealer-search.

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