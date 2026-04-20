Nuova Triumph Bonneville, per il mercato dell'India ci sarà la versione 350

Alcune settimane fa sono circolate diverse foto spia della nuova Triumph Bonneville 400. Il cuore pulsante sarà il ben noto motore monocilindrico di 398 cc in grado di arrivare a erogare circa 40 CV. Tuttavia, pare che il mercato dell'India sia in arrivo anche una versione 350. Una scelta che si dovrebbe collegare alle normative fiscali del Paese. Al riguardo non possiamo non ricordare quanto scritto poco tempo fa su KTM che sembrerebbe essere in procinto di proporre su questo mercato proprio una gamma 350 da affiancare alle versioni 390. Il tutto per avere la possibilità di poterle commercializzare a un prezzo più accessibile, mantenendo comunque immutati look e dotazioni.

Pare quindi che anche Triumph abbia deciso di seguire questa strada in india.

Una gamma 350 per offrire modelli più accessibili

L'attuale gamma 400 Triumph ha ottenuto un ottimo successo. Tutti i modelli come Triumph Speed ​​400 e Triumph Scrambler 400 X, hanno dimostrato le loro qualità e sono equipaggiati con il monocilindrico da circa 40 CV, una potenza sufficiente anche per viaggiare. Il problema, però, sono le nuove normative fiscali dell'India che penalizzano questi modelli. Quindi, Triumph sembra pronta a introdurre una Bonneville 350, pensata per rientrare nella fascia di tassazione inferiore ed essere quindi proposta con un prezzo molto più aggressivo.

Esteticamente e dal punto di vista dei contenuti sarà sempre la Bonneville che ben conosciamo, anche se adotterà un motore più piccolo. L'obiettivo è ''rimanere competitivi'' e per questo diversi produttori di moto si stanno adattando alle nuove normative fiscali del Paese. Stessi obiettivi di cilindrata, stessa logica di prezzo, stesso focus sul segmento di mercato. Se Triumph produce una Bonneville 350 per il mercato indiano, cosa succederà alla gamma globale? Probabilmente la 350 sarà riservata ai quei mercati dove le normative fiscali sono maggiormente penalizzati, come appunto l'India. Nel resto dei mercati rimarrà invece la versione 400. La cilindrata 350 non è più solo un numero perché sta arrivando a plasmare intere strategie, portando le aziende a ripensare il modo in cui sviluppano le moto. Il lancio della Triumph Bonneville 350 sarebbe atteso in India a breve e quindi presto ne dovremo sapere molto di più.

Fonte: RideApart

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/04/2026