Triumph Trident 660 costa di meno: adesso parte da 8.395 euro

''Sulla qualità non facciamo sconti, ma da oggi puoi avere la nuova Trident 660 a partire da soli 8.395 euro''. Così Triumph ha annunciato attraverso i suoi canali social il taglio di prezzo per la Trident 660 che adesso diventa così più competitiva, per rafforzare la sua posizione all'interno di un mercato sempre più complesso.

L'attrattiva della gamma di naked roadster Triumph continua a crescere a livello globale, supportata dai recenti aggiornamenti della Trident 660 e dal lancio della nuovissima Trident 800. Abbiamo ricevuto recensioni fantastiche da giornalisti e motociclisti per la Trident 660 aggiornata, che evidenziano quanto questo modello si stia dimostrando competitivo e desiderabile sul mercato. Ora, oltre a guadagnare in potenza, stile più grintoso e prestazioni migliorate, la Trident 660 ha un nuovo prezzo allettante. Ci auguriamo che questo la renda una scelta ancora più interessante per i clienti.

Così si è espresso Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph.

Una moto divertente da guidare tra le curve

Triumph Trident 660 abbiamo già avuto modo di provarla (qui il test drive) e nella sua ultima generazione può contare su di un motore 3 cilindri da 660 cc in grado di erogare 95 CV a 11.250 giri/min e 68 Nm di coppia a 8.250 giri/min. Il tutto abbinato a un cambio a 6 rapporti con il Triumph Shift Assist per innesti ancora più fluidi, sia in salita che in scalata.

Triumph Trident 660 2026, 3/4 anteriore

La moto può contare su di un telaio tubolare in acciaio abbinato ad una forcella Showa Big Piston da 41 mm con 120 mm di escursione. Dietro, invece, c'è un monoammortizzatore Showa con regolazione di precarico e ritorno per 130 mm di escursione. L'impianto frenante può contare davanti su doppi dischi da 310 mm con pinze Nissin a due pistoncini.

Prezzo

Grazie alla decisione di Triumph, si passa quindi da 8.795 euro a 8.395 euro. La riduzione di prezzo è entrata in vigore da 4 giugno. Il prezzo di listino si intende Franco Concessionario, IVA inclusa e include due anni di Assistenza Stradale e due di Garanzia Ufficiale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/06/2026