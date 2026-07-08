Dune 400: la Scrambler Triumph si trasforma in una special da deserto

Triumph Motorcycles Italia e South Garage Motor hanno presentato Dune 400. Si tratta di una special che parteciperà a Triumph Originals 2026. Si tratta di una sfida globale di Triumph dedicata alle moto custom. Sette team provenienti da tutto il mondo dovranno lavorare sul tema Time Capsule e re-interpretare un’epoca su un modello della gamma Scrambler.

Dune 400

Italia protagonista e ancora una volta, per il secondo anno consecutivo, Triumph Motorcycles Italia ha deciso di collaborare con South Garage Motor e il frutto di questo lavoro congiunto è la Dune 400.

Una custom davvero speciale che guarda all'off-road

La base di partenza è la Scrambler 400 XC che è stata reinterpretata con un look che richiama le moto utilizzate negli anni Ottanta e Novanta nelle competizioni off-road.

Dune 400 può quindi essere vista come una visione contemporanea di South Garage Motor di una moderna Scrambler. Attenzione, non si tratta di una special realizzata solamente come esemplare unico, un esercizio di stile insomma. Infatti, rappresenta anche ''una possibile e attuabile estensione dell’attuale gamma Triumph 400 lungo una traiettoria più sportiva e avventurosa''.

Dune 400

La moto si caratterizza quindi per una livrea color sabbia che richiama il mondo dell'off-road ed in particolare il deserto. Dune 400 sfoggia poi una serie di elementi realizzati appositamente per la special come le carenature laterali protettive ispirate alle moto utilizzate per le competizioni nel deserto, un parabrezza maggiorato, protezioni tubolari, uno scarico alto e pneumatici tassellati.

Sul sito dedicato a Triumph Originals 2026 (cliccate qui) sarà possibile scoprire tutti i dettagli della nuova special oltre a vedere tutte le altre moto in gara. La proclamazione della moto vincitrice è attesa per l'autunno.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/07/2026