Triumph Tiger Sport 660 2026: la crossover che non deve scegliere tra sport e viaggio

Il mondo ci vuole sempre più polarizzati: o bianco o nero, o sportivo o turistico. Le crossover, invece, provano a smentire questa logica, mettendo insieme motori frizzanti e attitudine da viaggio, grazie a una posizione di guida rialzata, un buon riparo aerodinamico e la possibilità di montare borse laterali. La Triumph Tiger Sport 660, per il model year 2026, riesce a essere contemporaneamente più sportiva e più versatile. Il progetto, che ormai conosciamo bene, è cresciuto verso l'alto: la versatilità elevata è il Cool Factor di questa moto.

Più sportiva, senza cambiare cilindrata

Triumph Tiger Sport 660 2026, 3/4 anteriore

Come ha fatto Triumph a rendere più sportiva la Tiger Sport 660 senza toccare la cilindrata del tre cilindri? Semplice: in gamma, sulla stessa base meccanica, esisteva già un motore dal carattere più grintoso, quello della Daytona 660.

La differenza principale sta nei corpi farfallati: sulla precedente generazione, come sulla Trident che ha ricevuto lo stesso aggiornamento, il corpo farfallato era singolo. Ora è triplo, esattamente come sulla sportiva. Il risultato è un incremento di prestazioni sensibile, con un picco di potenza massima che sale a 95 cavalli — proprio il limite che consente la depotenziabilità tramite kit specifico per la guida con patente A2.

Triumph Tiger Sport 660 2026, il motore è al vertice della categoria per prestazioni

Per accogliere questa configurazione, Triumph ha dovuto intervenire sul telaio per una questione di ingombri, rinforzando la struttura laterale con un nuovo punto di aggancio (il classico ''triangolino'') e allargando leggermente la parte centrale, resa anche un po' più rigida rispetto al passato. L'ergonomia, però, non cambia — ed è uno dei punti di forza della moto, come vedremo.

Nuovo anche l'approccio al Ride by Wire, con una mappatura pensata per sfruttare appieno il potenziale del motore. Ai riding mode Rain e Road già presenti si aggiunge ora la modalità Sport, con una risposta al gas più pronta. A completare il quadro sportivo, il quickshifter Triumph — che funziona sempre molto bene — diventa di serie.

Ciclistica quasi invariata, ma con l'IMU

Triumph Tiger Sport 660 2026, nessuna novità per la ciclistica

Il resto della base tecnica cambia poco. Le sospensioni restano Showa, con forcella a steli separati Big Piston e monoammortizzatore, entrambi capaci di 150 mm di escursione. Cerchi da 17'' in alluminio pressofuso, confermati i pneumatici Michelin Road 5 di primo equipaggiamento. Impianto frenante invariato: dischi anteriori da 320 mm con pinze a doppio pistoncino, disco posteriore da 255 mm con pinza a singolo pistoncino.

La Tiger Sport 660 2026 dichiara un peso in ordine di marcia di 211 kg, 4 kg in più rispetto al passato, mentre l'altezza sella resta confermata a 835 mm da terra. L'aumento di peso è dovuto al corpo farfallato triplo, ma anche all'introduzione di una piattaforma inerziale IMU, che porta in dote l'ABS cornering per una frenata in curva più sicura.

Un aspetto che Triumph avrebbe potuto rivedere è la strumentazione: difficile che sulla 660 arrivi il pannello full TFT della sorella maggiore. Le informazioni sono tutte presenti, complete e semplici da consultare, ma l'aspetto resta un po' povero rispetto alla concorrenza. Il display, ibrido tra TFT nella parte bassa e LCD in quella alta, perde inoltre leggibilità sotto il sole diretto.

Ergonomia e comfort: il lato turistico

Triumph Tiger Sport 660 2026, la posizione di guida è piuttosto rilassante sulle lunghe percorrenze

Nonostante la modifica al telaio, il pacchetto ergonomico della precedente Tiger Sport 660 viene confermato. Il manubrio è ben posizionato in termini di distanza, leggermente alto — si vede la derivazione da una naked nei rapporti — ma questo fa sì che, macinando chilometri, non ci sia praticamente carico sui polsi. Si sta in sella in modo confortevole, con vibrazioni ridotte al minimo, trasmesse pochissimo anche al passeggero.

Buona la distanza tra piano sella e pedane, così come tra pedane e asfalto: la luce a terra soddisfa anche chi guida in stile ''old school'', piegando parecchio. Presente la leva del freno regolabile, mentre stona — per un brand premium come Triumph — l'assenza di regolazione della distanza della leva frizione. Il cupolino è facile da regolare anche in movimento, ma flette parecchio in velocità, con un plexi che vibra: protegge però molto bene busto e casco.

I paramani tolgono aria dalle braccia, mentre restano esposte le spalle. La nuova parte inferiore garantisce un buon riparo aerodinamico anche a ginocchia e stinchi, lasciando scoperta solo la parte più bassa delle gambe. La sella, pur sembrando sottile, ha una buona imbottitura che evita affaticamento anche dopo diverse ore.

Il pilota ha ampia libertà di movimento longitudinale sul serbatoio. Il passeggero è leggermente più sacrificato in termini di spazio sella, ma l'imbottitura resta confortevole, le pedane sono ben posizionate e i maniglioni ben sagomati evitano sballottamenti in accelerazione. Le borse laterali, optional, sono capienti ''il giusto'': ci entra un casco e poco altro — non è l'allestimento per un Capo Nord, ma per un weekend al mare funziona bene.

Consumi: la riserva di potenza aiuta l'economicità

Un motore con ''extra prestazioni'' potrebbe far pensare a consumi più alti. In realtà è vero il contrario: la riserva di potenza extra permette di viaggiare — specialmente in due, con le borse — senza dover tenere il gas sempre spalancato, soprattutto in salita. Questo si traduce in un minor carico motore e quindi in consumi contenuti. Con un'andatura non particolarmente attenta al risparmio, su un percorso misto autostrada e strade di curve, il consumo medio registrato è stato di 5,2 l/100 km.

Il motore: al vertice della categoria

Triumph Tiger Sport 660 2026, la maneggevolezza nello stretto è uno dei suoi punti di forza

Con 95 cavalli, la Tiger Sport 660 è oggi al vertice della categoria delle crossover sportive: le bicilindriche restano tutte al di sotto, anche di parecchio. La nuova Suzuki GSX-8, la Benelli 752S e qualche proposta cinese si avvicinano ai 90-95 cavalli, ma la caratteristica del tre cilindri resta un'erogazione corposa, lineare, con una spiccata predisposizione all'allungo — quel sapore sportivo che le bicilindriche non hanno.

Questo carattere emerge soprattutto tirando le marce, esplorando la zona alta del contagiri. Non è rabbioso e coinvolgente come i tre cilindri Triumph 765 o 900, ma , specialmente abbinato a un quickshifter che funziona davvero bene. Tra i tre riding mode, il Road resta il più versatile per l'uso quotidiano; con lo Sport i controlli diventano leggermente meno invresta uno dei propulsori più coinvolgenti della sua categoriaasivi, permettendo una guida più spigliata — segno che i controlli sono tarati più sul sicuro che sulla performance pura.

La ciclistica non ha seguito lo step del motore

Triumph Tiger Sport 660 2026, tra le curve

Qui emerge la ''coperta corta'' del progetto. Fin dalla prima generazione questa moto ha avuto un motore dal carattere sportivo abbinato a una ciclistica che preferisce le maniere dolci, il welfare, un'attitudine da gentleman più che da guida aggressiva. La taratura delle sospensioni, regolabile solo in parte, tende al morbido.

In frenata, con un impianto che di potenza ne ha parecchia, il morso non è aggressivo ma piuttosto modulare — poi, tirando forte, si sente la forcella schiacciarsi, e quella fase di trasferimento del carico lascia un po' interdetti. La Showa, in sostanza, vuole carico sul davanti per rendere al meglio.

Il risultato sono tre fasi distinte di guida: in punta di dita la moto è leggerissima, maneggevole, agile, si gira in un fazzoletto. Portando bene il freno dentro curva, con l'assetto regolato correttamente anche al posteriore tramite il precarico, la moto inizia a funzionare bene. Ma c'è una fase neutra, di mezzo, in cui si percepisce che la moto ''non chiude'' come vorrebbe il motore. Per differenziarsi dalla Tiger Sport 800, la ciclistica non ha fatto lo stesso step del propulsore, che di fatto inviterebbe ad andare più forte di quanto la parte ciclistica non permetta con facilità. Per il motociclista medio orientato al turismo, questo non è un problema; per chi cerca la guida più sportiva, è il limite più evidente del progetto.

Nel complesso, però, il pacchetto convince: la Tiger Sport 660 asseconda bene entrambi gli utilizzi, sia quello versatile e turistico, sia quello più disimpegnato alla ricerca del divertimento in curva.

Due anime, un solo prezzo: 9.795 euro, a partire da. La versione utilizzata in prova, ad esempio, monta una colorazione non standard, paramani e borse laterali; il catalogo optional è ricchissimo e comprende anche manopole riscaldabili e cavalletto centrale, per trasformarla in una vera viaggiatrice a 360°, adatta a tutte le stagioni.

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