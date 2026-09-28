Giro del mondo con la nuova Triumph Tiger 1200: Sam Sunderland fallisce la caccia al record

Il tentativo di Sam Sunderland di stabilire il nuovo record di circumnavigazione del globo in moto si è chiuso nel modo più amaro: un danno subito dalla sua Triumph Tiger 1200 Rally Explorer nei territori più remoti dell'Outback australiano ha stoppato definitivamente la corsa del due volte campione della Dakar.
Un primato imbattuto dal 2002
Se vuoi comprendere la portata della sfida, ti basti pensare al riferimento da battere: 19 giorni, 8 ore e 25 minuti, tempo fissato nel lontano 2002 dalla coppia britannica composta da Kevin e Julia Sanders e rimasto inviolato per oltre vent'anni. L'impresa, sostenuta dal marchio Red Bull, imponeva a Sunderland di coprire circa 29.000 chilometri attraverso cinque continenti, viaggiando sempre in un'unica direzione attorno al pianeta e toccando due punti antipodali della superficie terrestre.
Il guasto meccanico e il verdetto ad Adelaide
Il verdetto definitivo è arrivato dopo il passaggio nelle tratte più isolate del deserto australiano, dove la Tiger 1200 ha accusato un problema tecnico in seguito a un impatto. A spiegare come sono andate le cose è stato lo stesso pilota britannico attraverso un video diffuso da Adelaide.
«Abbiamo fatto tutto il possibile per tenere in vita il progetto e tornare in strada, ma il tempo necessario per riparare e testare adeguatamente la moto significava che il record non era più raggiungibile», ha dichiarato Sunderland.
Entrando nei dettagli dell'inconveniente, Sunderland ha raccontato i concitati momenti vissuti sul campo: «Abbiamo riportato qualche danno alla moto e, com'è tipico per un pilota, ho cercato di fare una riparazione rapida per proseguire. A causa del luogo in cui ci trovavamo nell'Outback, in mezzo al nulla, abbiamo perso così tanto tempo che a un certo punto ci siamo scontrati con la realtà: rimanere sul ritmo del record non era più un'opzione. Eravamo in vantaggio sulla tabella di marcia, avevamo un buon passo, ma ci siamo bloccati. Questa è la cruda realtà di sfide simili».
Nonostante l'amarezza, il pilota non ha mancato di ringraziare la squadra e chi lo ha sostenuto lungo il percorso: «Un enorme grazie alla mia squadra, ai nostri partner e a tutti coloro che hanno lavorato duramente per rendere possibile tutto questo. E grazie a chi ha seguito il viaggio inviando messaggi di incoraggiamento. Il supporto ha contato moltissimo».
Una sfida segnata fin dalle origini
Se hai seguito la vicenda fin dall'inizio, ricorderai che la spedizione era originariamente programmata per il 2025. Un grave incidente in allenamento, con la frattura della schiena per Sunderland, ne aveva però forzato lo slittamento.
Dopo un lungo percorso di riabilitazione, il britannico era tornato in sella completando la durissima gara di enduro Romaniacs a bordo di una Triumph Tiger 900, tappa fondamentale per ritrovare la condizione prima di lanciarsi nella traversata mondiale.
Anche se il cronometro questa volta gli ha voltato le spalle, Sunderland ha sottolineato l'orgoglio per il cammino fatto: «I luoghi che abbiamo raggiunto e l'avventura che abbiamo vissuto nelle ultime settimane... Non era il finale che cercavamo, ma a volte l'avventura è anche questa».
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Tiger 1200 GT Pro
|150 / 110
|22.395 €
|Tiger 1200 Rally Pro
|150 / 110
|23.395 €
|Tiger 1200 GT Explorer
|150 / 110
|24.195 €
|Tiger 1200 Rally Explorer
|150 / 110
|25.295 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Triumph Tiger 1200 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Triumph Tiger 1200
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.