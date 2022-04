Max, l'appassionato cane motociclista sul suo sidecar. Il video TikTok

Max è un bellissimo Golden Retriever con la passione... della moto. Su TikTok è protagonista di alcuni video in sella al suo sidecar

Max adora la moto. Non guida lui, preferisce lasciare che sia il suo amico David a farlo, ma i due sono sempre insieme sul sidecar. Ah, dimenticavo... Max è un cane, un Golden Retriever: eccolo in sella alla moto, vestito come un vero biker, nel video TikTok.

CANE IN SELLA Max e David Guzmán, il suo proprietario, vengono dalla Colombia. Pare che Max sia rimasto orfano della mamma e che abbia puntato il suo sguardo su David e la sua Harley-Davidson... da lì a salire sul sidecar il passo è stato breve. Naturalmente sempre nella massima sicurezza, con tanto di casco e giacca Harley-Davidson in pelle e una speciale cintura di sicurezza che lo tiene saldamente a bordo.

DOVE TROVARLI Se passate dalle parti di Cali, in Colombia, potreste trovarli in strada o a portare un po' di cibo ai cani senzatetto del Parque del Perro. In caso contrario potete seguire le loro gesta su TikTok, seguendo l'account @dogsidecar.